"Дизельгейт" закончился: Volkswagen оштрафовали на 1 млрд евро

Прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG на 1 млрд евро из-за дизельного скандала.

"Volkswagen признает свою ответственность за дизельный кризис и считает это еще одним важным шагом на пути преодоления последнего", - сказано в заявлении компании.

Сумма также включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

Кроме того, в автоконцерне не собираются подавать апелляцию и надеются на позитивный эффект разбирательств, которые будут проходить в Европе.

По итогам расследования выяснилось, что в компании были нарушены правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Их продали с установленными незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования. Речь идет о дизельных моторах типа EA 288 в США и Канаде и EA 189 - по всему миру.

"Volkswagen предполагает, что прекращение производства будет иметь существенные положительные последствия и в том, что касается других процессов, которые ведутся против Volkswagen AG и его предприятий", - сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

В результате, руководство Volkswagen в рамках оптимизации из-за "дизельгейта" сократило половину топ-менеджерских должностей.

В январе 2016 года министерство юстиции США подало в суд на автоконцерн от лица Агентства по защите окружающей среды. Следом, более 60 тысяч автовладельцев собрали коллективный иск.