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30 мая • обновлено в 18:57
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Всплыли детали о мошенничестве и долгах американского поставщика газа в Украину

3.3т
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Американская компания Louisiana Natural Gas Exports, с которой Украина подписала меморандум о поставках газа в объеме не менее 5,5 млрд кубометров в год, имеет налоговую задолженность в США.

По данным ZN.UA, ее долг на 1 марта 2020 года превышал 340 000 долларов при ежегодном налоговом обязательстве в 200 000 долларов.

"То есть налоги они не заплатили не потому, что были заняты подписанием меморандума с Украиной", – отметило издание.

Мошенники с долгами? Всплыли неожиданные детали об американском поставщике газа в Украину

Иллюстрация

Кроме того, совладелец и директор компании Уильям Миллер, как заявили журналисты, в 80-х был осужден за мошенничество и фиктивную продажу акций компании, в которой тогда работал.

Он получил 10 лет, но отсидел 8. В 2019-м он также стал фигурантом судебного разбирательства, связанного с мошенничеством с ценными бумагами.

Мошенники с долгами? Всплыли неожиданные детали об американском поставщике газа в Украину

ZN.UA

Напомним, в 2012 году Украина заключила договор по LNG-терминалу с лыжным инструктором. Предприниматель из Барселоны Джорди Сарда Бонвехи подписал контракт от имени испанской Gas Natural Fenosa.

Как писал OBOZREVATEL, 27 мая Россия полностью прекратила поставки газа в Европу по трубопроводу "Ямал – Европа". Причина – падения спроса и цен на сырье.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
газопровод в обход России Рынок газа Поставки газа в Украину
Место
Украина
Теги
газ газопровод
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