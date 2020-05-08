Властям Украины необходимо предложить партнерам из США, которые ведут расследование в отношении Китая из-за коронавируса, что может привести к выходу западных компаний из страны, расположить эти компании у себя.

Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский в блоге на сайте "ГОРДОН". По его словам, украинская сторона должна "системно и глубоко проработать шаги такого процесса".

Речь идет как о крупном промышленном производстве, так и об IT-секторе, а также размещении в Украине офисов и штаб-квартир западных компаний, которые примут решение покинуть Китай.

"Правительству Украины стоило бы уже сейчас обратиться к американским и европейским партнерам с предложением развернуть деятельность их компаний на украинской территории. Это надо сделать именно сейчас, когда национальными правительствами решается вопрос финансовой поддержки такого "переезда". К примеру, Япония уже объявила, что потратит свыше $2,2 млрд на то, чтобы вывести свои корпорации из Китая и либо вернуться домой, либо распространиться по всей Юго-Восточной Азии", – сказал он.

Лубкивский подчеркнул, что Украина обладает всеми преимуществами, чтобы такое предложение было услышано.

"Среди них следует отметить относительно дешевую и в то же время образованную рабочую силу, удобное географическое положение Украины. Таких территорий, без политических, климатических или других рисков – сегодня в мире осталось немного", – добавил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL: