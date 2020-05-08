"Станем для мира вторым Китаем": дипломат заявил о возможности развернуть производства США в Украине

Властям Украины необходимо предложить партнерам из США, которые ведут расследование в отношении Китая из-за коронавируса, что может привести к выходу западных компаний из страны, расположить эти компании у себя.
Такое мнение высказал украинский дипломат, бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский в блоге на сайте "ГОРДОН". По его словам, украинская сторона должна "системно и глубоко проработать шаги такого процесса".
Речь идет как о крупном промышленном производстве, так и об IT-секторе, а также размещении в Украине офисов и штаб-квартир западных компаний, которые примут решение покинуть Китай.
"Правительству Украины стоило бы уже сейчас обратиться к американским и европейским партнерам с предложением развернуть деятельность их компаний на украинской территории. Это надо сделать именно сейчас, когда национальными правительствами решается вопрос финансовой поддержки такого "переезда". К примеру, Япония уже объявила, что потратит свыше $2,2 млрд на то, чтобы вывести свои корпорации из Китая и либо вернуться домой, либо распространиться по всей Юго-Восточной Азии", – сказал он.
Лубкивский подчеркнул, что Украина обладает всеми преимуществами, чтобы такое предложение было услышано.
"Среди них следует отметить относительно дешевую и в то же время образованную рабочую силу, удобное географическое положение Украины. Таких территорий, без политических, климатических или других рисков – сегодня в мире осталось немного", – добавил дипломат.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее Майк Помпео заявлял: власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.
Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.
О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, заявлял и глава Пентагона Марк Эспер.
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