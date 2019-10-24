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24 октября • обновлено в 15:24
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"Диплом не нужен": в Польше радикально упростят трудоустройство заробитчан

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В Польше разработали законопроект, который упрощает трудоустройство иностранных врачей, в том числе из Украины. Так поляки хотят преодолеть нехватку медиков.

Там планируют отменить нострификацию дипломов (процедуру подтверждения, что документ соответствует национальным стандартам). В Польше надеются, что это привлечет медиков из государств, которые не входят в ЕС, работать в стране и остаться там жить. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

"Разрешение на работу врачом в конкретной польской больнице и экзамен, дающий им право на лечение в Польше, – это новые решения, которые позволят трудоустроить врачей из-за пределов ЕС, например, из Украины. И они позволят обойти – или хотя бы отложить – процедуру нострификации, которая облегчит работу в других странах ЕС. Такой проект был разработан в Министерстве здравоохранения", – говорится в публикации.

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Чего боятся поляки

Издание приводит слова президента Польской федерации больниц Ярослава Федоровского, который опасается, что если Польша не упростит трудоустройство, то это сделают соседние страны, у которых медучреждения имеют намного большие бюджеты.

Однако обычные польские врачи новшества боятся. По их мнению, это двойные стандарты. Они считают несправедливым то, что врачи-поляки, уезжавшие на заработки в Европу, свои дипломы подтверждали, а в Польше готовы такое требование убрать.

Как предлагают трудоустраивать

Издание пишет, что в ходе работы над законопроектом он менялся. В настоящее время его конфигурация выглядит примерно так:

  • Есть положения о приеме на работу без признания диплома.

  • Право работать врачом дается на определенное время (максимум 5 лет).

  • Оговаривается место работы (в учреждении, которое сообщает о готовности трудоустроить).

  • Право на работу выдается окружным медицинским советом (ORL).

  • Кандидаты на работу врачами должны проходить дополнительный экзамен (LEW - Medical Verification Exam). Также будет свой экзамен у стоматологов (LDEW).

"Он должен подтвердить профессиональную квалификацию, разрешающую предоставление медицинских услуг в Польше, для лиц, имеющих диплом из-за пределов ЕС. Тем не менее, врач, получивший право на практику после прохождения LEW или LDEW, не сможет воспользоваться возможностями, предоставляемыми признанием диплома", – сделали оговорку авторы публикации.

"Диплом не нужен": в Польше радикально упростят трудоустройство заробитчан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что у украинцев, находящихся за рубежом более 60 дней, может сохраняться право на получение субсидии.

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Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Польша
Тег
заробитчане
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