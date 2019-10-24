"Диплом не нужен": в Польше радикально упростят трудоустройство заробитчан

В Польше разработали законопроект, который упрощает трудоустройство иностранных врачей, в том числе из Украины. Так поляки хотят преодолеть нехватку медиков.

Там планируют отменить нострификацию дипломов (процедуру подтверждения, что документ соответствует национальным стандартам). В Польше надеются, что это привлечет медиков из государств, которые не входят в ЕС, работать в стране и остаться там жить. Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

"Разрешение на работу врачом в конкретной польской больнице и экзамен, дающий им право на лечение в Польше, – это новые решения, которые позволят трудоустроить врачей из-за пределов ЕС, например, из Украины. И они позволят обойти – или хотя бы отложить – процедуру нострификации, которая облегчит работу в других странах ЕС. Такой проект был разработан в Министерстве здравоохранения", – говорится в публикации.

Чего боятся поляки

Издание приводит слова президента Польской федерации больниц Ярослава Федоровского, который опасается, что если Польша не упростит трудоустройство, то это сделают соседние страны, у которых медучреждения имеют намного большие бюджеты.

Однако обычные польские врачи новшества боятся. По их мнению, это двойные стандарты. Они считают несправедливым то, что врачи-поляки, уезжавшие на заработки в Европу, свои дипломы подтверждали, а в Польше готовы такое требование убрать.

Как предлагают трудоустраивать

Издание пишет, что в ходе работы над законопроектом он менялся. В настоящее время его конфигурация выглядит примерно так:

Есть положения о приеме на работу без признания диплома.

Право работать врачом дается на определенное время (максимум 5 лет).

Оговаривается место работы (в учреждении, которое сообщает о готовности трудоустроить).

Право на работу выдается окружным медицинским советом (ORL).

Кандидаты на работу врачами должны проходить дополнительный экзамен (LEW - Medical Verification Exam). Также будет свой экзамен у стоматологов (LDEW).

"Он должен подтвердить профессиональную квалификацию, разрешающую предоставление медицинских услуг в Польше, для лиц, имеющих диплом из-за пределов ЕС. Тем не менее, врач, получивший право на практику после прохождения LEW или LDEW, не сможет воспользоваться возможностями, предоставляемыми признанием диплома", – сделали оговорку авторы публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Процент украинских заробитчан, желающих остаться жить в Польше, по сравнению с прошлым годом увеличился на одну треть.

Заробитчане начали массово скупать недвижимость в Украине. Так происходит потому, что они не доверяют банкам.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что у украинцев, находящихся за рубежом более 60 дней, может сохраняться право на получение субсидии.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!