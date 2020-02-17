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17 февраля • обновлено в 16:27
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Советник Гончарука объяснил, как побороть коррупцию в "Укрзалізниці"

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Советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что "Укрзалізниця" – "дико коррупционная вещь" и ее нужно отдать в управление немецкому оператору железных дорог Deutsche Bahn.

При этом, по его словам, руководители украинской компании не несут никакой ответственности за свои решение, кроме уголовной. Об этом Голик сказал в интервью "Лиге.Бизнес". Тогда как сотрудничество с немецкой фирмой будет гарантировать эту ответственность.

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"УЗ с одной стороны национальное достояние, с другой – дико коррупционная вещь. Любой назначенный туда менеджер не несет никакой ответственности, кроме уголовной. В случае управления УЗ институцией, можно подписывать любые договора о ее ответственности. Применительно к DB – о финансировании, о дешевых деньгах, о строительстве заводов и так далее", – отметил Голик.

Deutsche Bahn и "Укрзалізниця"

Deutsche Bahn и "Укрзалізниця"

По его словам, сотрудничество с Deutsche Bahn покажет миру, что у крупной компании есть интересы в Украине.

"История с DB и УЗ – это еще и история про геополитику. Когда у уважаемой в мире страны появляются интересы в Украине, которые она готова защищать. Второе – чтобы там про DB не писали – хорошая она или плохая – эта компания точно в сотни раз лучше, чем УЗ. Я уверен, что если стандарты управления существующие в DB внедрить в УЗ – это уже решит часть проблем. Вот это основная идеология", – отметил Голик.

При этом, по его словам, полноценное сотрудничество с немцами пока невозможно – не позволяют законы. "Существующее законодательство не может никому ничего прогарантировать. Немцы понимают, что мы должны двигаться шаг за шагом и в рамках закона. И вот так шаг за шагом к чему-то можно прийти. С моей субъективной точки зрения. УЗ просто нужно отдать в управление DB под жесткий комитмент (обязательство. - Ред.). Но, начинать нужно с консалтинга. И за консалтинг нужно платить", – сказал советник премьер-министра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с представителями крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Его фото с игрушечным поездом вызвало ажиотаж в сети.

  • В среду, 22 января, Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Этот альянс является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзалізниці", который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

  • Власти Украины приняли решение отдать "Укрзалізницю" в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

  • Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn может предоставить "Укрзалізниці" технические консультации, однако не сможет помочь в решении большинства проблем.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Персона
Юрий Голик
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В России ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности 38 место в мире, а Украина на 117 месте, на уровне беднейших стран Африки. Доклад ООН за 2019 год: Индекс человеческого развития (является комплексным показателем продолжительности жизни, образования и уровня жизни ). Россия входит в группу с очень высоким индексом - на 49 место. Украина - 88 место.
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