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10 декабря • обновлено в 16:38
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/ Рынки и компании

Медведев признался, во сколько обошлась России борьба с санкциями

1.3т
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Борьба с санкциями в 2019-2020 годах обойдется российскому бюджету в 1,3 трлн рублей (примерно, $20,4 млрд).

Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. При этом "импортозамещение" в 2015-2018 годах стране-агрессору стоило 1,6 млрд рублей (более $25 млрд по нынешнему курсу).

"Наиболее успешно растет по импортозамещению пищевая, перерабатывающая промышленность, неплохо увеличились объемы отечественной продукции в машиностроении, в радиоэлектронной промышленности, в лесной отрасли, стабильный рост также в химической промышленности", – сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

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То есть, противостояние санкциям, наложенным после аннексии Крыма, в 2015-2020 годах бюджету РФ будут стоить более $45 млрд.

Медведев рассказал о цене импортозамещения

Медведев рассказал о цене импортозамещения

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря собирается принять новые "адские" санкции против России.

4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

Компания "ТИС-Крым", перевозившая российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор транспортирует людей через Керченский пролив. Ее так и не коснулись украинские и международные санкции.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
санкции Импорт Новости России
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Всего то каких то там 25 лярдов !!! Для кaцaпcтaнa это плевое дело !! Они тока в "Сисю Сибири" и в другие никогда не окупящиеся дepьмoпроводы больше 80 лярдов баксов вбухали !! Kaцaпы никому не дадут наказать себя больше чем они сами себя наказывают !!!
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Mega Death
Mega Death
Прибыль от туристов посетивших Москву в 2019 году составила уже более 1 трлн. руб.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Mega Death, А сколько прибыли от 100500тыс кaцaпcких бомжей, которые в 20129 году зacиpaли Крым ???
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