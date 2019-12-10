Медведев признался, во сколько обошлась России борьба с санкциями

Борьба с санкциями в 2019-2020 годах обойдется российскому бюджету в 1,3 трлн рублей (примерно, $20,4 млрд).

Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. При этом "импортозамещение" в 2015-2018 годах стране-агрессору стоило 1,6 млрд рублей (более $25 млрд по нынешнему курсу).

"Наиболее успешно растет по импортозамещению пищевая, перерабатывающая промышленность, неплохо увеличились объемы отечественной продукции в машиностроении, в радиоэлектронной промышленности, в лесной отрасли, стабильный рост также в химической промышленности", – сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

То есть, противостояние санкциям, наложенным после аннексии Крыма, в 2015-2020 годах бюджету РФ будут стоить более $45 млрд.

Медведев рассказал о цене импортозамещения

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Сената США по международным отношениям 11 декабря собирается принять новые "адские" санкции против России.

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Компания "ТИС-Крым", перевозившая российских военных во время оккупации Россией Крыма, до сих пор транспортирует людей через Керченский пролив. Ее так и не коснулись украинские и международные санкции.

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