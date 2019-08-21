"Труба не резиновая": блогер высмеяла неудачу Зеленского с Роттердам+

Покупать уголь по Роттердам+ для Украины дешевле, чем возить по какой-то другой схеме. Но в команде президента Украины Владимира Зеленского это поняли только сейчас.

Об этом написала в Facebook блогер Дана Яровая, комментируя информацию с совещания по энергетике в Офисе президента, которую обнародовал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Все помнят, что НАБУ и САП ведёт громкое уголовное дело по схеме "Роттердам+" и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов. Все помнят: Схема. Роттердам+. Барыга? А вот теперь самое смешное.

По словам Бутусова, из всех возможных вариантов наиболее дешевым является покупка угля по формуле "Роттердам+". Как сообщил на совещании у президента руководитель компании ДТЭК, цена угля по формуле составит 1700 гривен за тонну, что является на данный момент самой низкой", – написала Яровая.

По ее словам, заниматься вопросами энергетики новая власть должна была еще с первого дня работы. Но тогда у нее были другие цели.

"Об этом я писала ещё в июне, и мне комментировали компетентные люди, что на закупку газа и угля, положили большой и толстый, и никого этот вопрос не волнует, от слова "совсем". И физически, даже при наличии средств, если начать закупку в сентябре, ее не возможно осуществить, так как диаметр трубы не резиновый, и она пропускает определённое количество газа в определенный промежуток времени. "Так, а чем они там думают и о чем" – возмущалась я. "А ни о чем, о выборах", – сердится Яровая.

Уголь для производства электроэнергии

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

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