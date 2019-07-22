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В украинских электричках штрафы для "зайцев" увеличат в 30 раз

2.6т Читать материал на украинском

В "Укрзалізниці" собираются в 30 раз поднять штрафы для безбилетных пассажиров электричек - со 110 грн до 3 тыс. грн.

Об этом сказал председатель Юго-Западной железной дороги Роман Веприцкий, сообщает "ЦТС". Железнодорожники уже готовят предложение в Верховную Раду.

"Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть – УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру", - объяснил Роман Веприцкий.

Также для борьбы с безбилетниками на железной дороге будут устанавливать турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций.

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Пригородные электрички

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца лета вырастут штрафы за нарушение Таможенного кодекса, подорожают сигареты и доллар. В материале о том, что ждет украинцев в ближайшие недели.

А в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который устанавливает штраф за мусор. Так, за окурок или пакет, выброшенный из окна автомобиля, маршрутки, трамвая или троллейбуса – придется заплатить от 1700 до 2550 гривен.

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Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Зимин Юрий
Зимин Юрий
Цей дебіл Веприцький електричку хоч бачив?)
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Сало Уронили
Сало Уронили
та шо там мелочиться.делатей уж как в довоенной германии-вывели расстреляли.идиоты .3000грн.больше чем пенсия.
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Мир Миру
Мир Миру
Треба ще розробити механізм оплати штрафів виключно через суд
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