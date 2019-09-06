Дешевая коммуналка, продажа ПриватБанка и взлет экономики: ТОП-5 ожиданий от Кабмина

Кабинет министров Алексея Гончарука за несколько недель работы уже успел поддержать увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА и запретить доступ журналистам на свои заседания. За следующие пять лет работы от нового Кабмина ждут целый ряд нововведений.

О главных ожиданиях от новой исполнительной власти – в материале OBOZREVATEL.

Дешевая коммуналка

"Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством", – заявил президент Владимир Зеленский в интервью актеру своего же фильма Станиславу Боклану. Правда тут же он уточнил: не так важно, какими будут тарифы, важнее, чтобы доля коммуналки в общих расходах снизилась. Мол, должны расти зарплаты и пенсии.

Сам же премьер Гончарук путается между достаточно либеральными заявлениями о том, что не правительство должно устанавливать цены, и обещанием "найти методику". Тут стоит отметить, что сейчас, учитывая достаточно низкие цены на газ на мировом рынке, особо и искать ничего не нужно – такого повышения, как было раньше, уже не будет. А чтобы доля коммунальных платежей снижалась, достаточно всего лишь удерживать действующие тарифы.

Коммунальные услуги 24 канал

"Составляющей, которая влияет на уровень жизни человека, являются тарифы. Мы сейчас думаем, как быстрее решить эту проблему. Цифры в платежке должны быть ниже, мы над этим работаем", – пояснил Гончарук.

Стоит напомнить, что Кабмин может влиять исключительно на стоимость газа. Остальные коммунальные тарифы утверждает либо Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг, либо местная власть. Правда, от цены на газ также зависят тарифы на отопление и горячую воду.

Экономический взлет

Главная задача Кабмина – за следующие 5 лет добиться роста экономики на 40%. Для этого нужно ежегодно расти минимум на 7% ВВП. Более реалистичный рост, который прогнозировал и прошлый Кабмин, и международные агентства – около 3% ежегодно.

Чтобы добиться такого роста, "зеленое" правительство готовит план действий, который опубликуют уже в ближайшее время. Старший аналитик Concorde Capital Александр Паращий в такой рост не верит, но допускает его возможность.

ВВП Украины Pixabay

Но здесь есть обратная сторона. Выплата долга по ВВП-варрантам зависит от того, как меняется экономика страны. Так, если ВВП будет расти больше, чем на 4%, то 40% от разницы между 4% и реальным ростом должны будут отдавать на оплату варрантов.

Управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец подсчитал: при таких темпам прироста реального ВВП дополнительные выплаты по варранты будут ежегодно составлять первые 4 года по 1% от ВВП, а на пятый год 1,35% ВВП. "Украине по результатам только этих 5 лет придется выплатить сумму, которая минимум втрое будет превышать "списанную" сумму при реструктуризации", – отмечает эксперт.

Александр Паращий также отмечает: только в 2022-2026 годах правительство будет вынуждено заплатить около 9 млрд долларов держателям варрантов. "Сегодня варранты торгуются только по 88% от номинала, то есть теоретически их можно было бы сегодня выкупить за 2,85 млрд долларов – и тогда не иметь проблем с вероятной уплатой 9 млрд долларов только в последующие семь лет. А чем ближе будут перспективы украинского экономического чуда (при условии, если оно будет), тем дороже нам этот выкуп обойдется", – отмечает эксперт.

Заработают казино

Законопроект о легализации игорного бизнеса разрабатывает лично Алексей Гончарук. Пока речь идет только о казино при пятизвездочных отелях. Стоит отметить, что игорный бизнес в Украине запретили в 2009-м (при премьерстве Юлии Тимошенко). Если в большинстве европейских стран рынок жестко регулируют – создают специальные зоны, где разрешено играть, привлекают туристов или даже разрешают играть только иностранцам (как в Монако, например), украинские чиновники одним решением запретили сразу все.

Самостоятельно легализовать игорный бизнес Кабмин не может. Соответствующее решение должна принять Рада.

Приватизация всего, в том числе ПриватБанка

Уже в следующем месяце Кабмин должен отменить список предприятий, которые нельзя приватизировать. Вместо этого, отмечает глава государства, необходимо разработать новый перечень стратегических объектов, которые останутся в государственной собственности.

До 1 декабря продадут 500 предприятий через ProZorro. Продажі. К этой же дате начнут подготовку больших компаний к приватизации. Первый конкурс проведут не позже 1 апреля 2020-го. Во всяком случае, такое распоряжение озвучил Зеленский.

Гончарук неоднократно заявлял о необходимости масштабной приватизации. В первую очередь, как анонсировал премьер, уже будучи членом команды Зеленского, необходимо продать государственные банки (Ощадбанк, Приватбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк).

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы", – отметил Гончарук в интервью Вloomberg.

Налоговая реформа

Налоговая реформа на данный момент только разрабатывается. Главные новшества ожидаются только в 2021 году. Новшества, которые уже неоднократно анонсировали:

налог на выведенный капитал;

отмена налога на прибыль;

налоговая амнистия;

льготный налоговый год для новых предприятий.

Чтобы внести изменения, Кабмин должен вместе с Радой изучить вопрос, подсчитать возможные последствия, а после уже подготовленный законопроект будет рассматривать парламент. Они примут решение, а правительство Гончарука будет его воплощать в жизнь.

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это очень неправильно", – сообщил новый премьер-министр.

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