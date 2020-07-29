Дерипаска сказал, что Кремлю "пофиг" на санкции

Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что власти РФ "пофигистично" относятся к противостоянию санкциям США.

Из-за этого российская экономика реагирует на них болезненно. Об этом он сказал в интервью РБК. Бизнесмен сам находится под американскими ограничениями с 2018 года.

По словам Дерипаски, в США разработкой санкций против других стран занимаются не менее 5 тысяч человек, а в России минимизацией эффектов от санкций – всего четверо.

"Мы с 2014-2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся. Нам не нужно 5 тыс. человек, но тысяча и созданные подразделения во всех ведомствах должны работать. Платежные расчеты, обеспечивающие экспорт-импорт, должны быть реализованы. Я уже не говорю про цифровые активы и про все, что связано с новыми цифровыми технологиями", – отметил бизнесмен.

Он признал, что санкции болезненно влияют на российскую экономику. Причина, по его мнению, в том, что не созданы механизмы, которые обеспечивают инвестиции.

"Именно на финансовом рынке. И как только нас оттуда отжимают, сразу же возникает болевой эффект", – сказал Дерипаска.

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