Дерегуляция в Украине: станет ли проще начать и вести бизнес

Нардепы и эксперты примут участие в круглом столе "Дерегуляция против "серых зон" в украинском бизнесе".

Обсуждение состоится 16 марта (пятница) в 12:00 в Институте Горшенина, который выступил организатором мероприятия, пишет LB.ua.

Опубликован список вопросов круглого стола:

Реальные тенденции в процессе дерегуляции бизнеса в Украине. Станет ли проще начать и вести бизнес в нашей стране? Что для этого необходимо сделать в первую очередь?Кто сопротивляется дерегуляции? Кому выгодны сегодняшние правила игры? Кого держат "на крючке"?Какой бизнес остается в "серой зоне" украинского законодательства? Риски, связанные с ведением бизнеса в Украине по сегодняшним правилам?Дерегуляция промышленности и ее последствия. Приобретет или потеряет бюджет страны в результате конкретных шагов по дерегуляции различных отраслей?Дерегуляция рынка земли и сельского хозяйства. Способна ли Украина вывести рынки земли и сельхозпродукции из "серой зоны"?Инвестиционная привлекательность в контексте дерегуляции.Особенности дерегуляции и взаимоотношений бизнеса и государства в предвыборный год.

Среди участников круглого стола Нина Южанина, народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики; Дмитрий Добродомов, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Юрий Лучечко, и.о. директора ГП "Укрспирт", Денис Гутенко, Директор департамента развития предпринимательства и регуляторной политики МЭРТ; эксперт Реанимационного пакета реформ.

Ранее "Обозреватель" с помощью проекта PolitEyes выяснил, какие среди многих дерегуляционных законов оценены экспертами как самые прогрессивные.