Украина отказалась от закупки важного оборудования для военных: сеть в гневе

В Министерстве обороны Украины в последний момент отказались от покупки учебных тренажеров для экипажей зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Это объяснили сокращением расходов.

Военные собирались приобрести четыре комплекса для 96-й зенитной ракетной Киевской бригады, сообщает портал Ukrainian Military Pages. С их помощью можно проводить тренировки всех расчетов в едином информационном пространстве.

По данным ресурса, военные хотели купить комплексы для обучения расчетов самоходной огневой установки за 3,2 млн грн, пункт боевого управления за 2,125 млн грн, станции обнаружения целей за 532 тыс грн, а также комплекс моделирования боевой обстановки и воссоздания единого информационного пространства для обучения расчетов дивизиона за 2,137 млн грн.

"Но в четверг, 25 июля, был опубликован протокол заседания тендерного комитета военной части А2860 (96-я зенитная ракетная бригада) об отмене всех четырех торгов в связи с сокращением расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг", — сообщает Ukrainian Military Pages.

Ресурс уточняет, что на территории 96-й бригады расположен 41-й учебно-тренировочный центр Воздушных Сил.

Военные остались без важного тренажера

В сети по этому поводу уже разразились гневными комментариями. "Излишнее имущество", — иронизируют люди.

"Очень просто объясняется это. Чтобы опустить тарифы, поднять пенсии и выплаты бюджетникам — надо сокращать другие расходы. В первую очередь, на силовиков, ВСУ, налоговую, таможенную службы, судейский корпус. Ничего личного — просто всенародная любовь поджимает. В результате мы вернемся к развалу, разврату и тотальной коррупции. Я всё еще считаю, что Зе обычный дурак-павлин-малоросс и им манипулируют расчетливые сволочи", — пишет Ярослав Денщиков.

"Зеленое сокращение расходов", — написал Андрей Александров.

"Переносить "офис", за 300 лямов — это же важнее", — добавляет Евгений Осипенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, США одобрили масштабную военную помощь Украине — Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает для нас $300 млн.

Также Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования. В посольстве США сообщили, что начали рассмотрение просьбы.

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