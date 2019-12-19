Главная Новости
19 декабря • обновлено в 14:39
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Бизнес под ударом: стало известно, чем обернется приостановка выплат из бюджета Украины

2.3т
Читать материал на украинском

Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату.

Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков в Facebook. По его словам, постановление правительства означает, что деньги есть только на пенсии, продукты для армии и зарплату бюджетникам. А вот все остальные будут ждать.

Новости
Украине в 2020 году придется выплатить 400 млрд грн долгов

"И это не вопрос исключительно госорганов, под удар попали все коммерческие предприятия, которые заключили с государством договора на поставку. Продал государству хоть что-то, хоть канцтовары? Поставил продукцию? А вот деньги... подожди. Взял кредит, чтобы закупить что-то, рассчитывая на своевременную оплату? Влетаешь на проценты? Упс...", – написал Бирюков.

Он предполагает, что через несколько дней кассовый разрыв (он может достигать десятков миллиардов гривен) стабилизируют и выплаты возобновят. Но бизнесменам, которые хотят получить деньги как можно быстрее, могут предложить сделать это за "откат" в размере 5-10% от суммы платежа.

Новости
Историческое решение по ПриватБанку: суд неожиданно отменил заседание

"Те платежи, которые застрянут в этом году (а такие будут и таких будет много), начнут выходить из Казначейства только в марте следующего года. Ибо в январе-феврале только защищенные статьи, ибо пролонгации взятых обязательств и все это. Эти же платежи, которые переползут на следующий год, лягут на бюджет следующего года. Добавлять в бюджет никто ничего не будет, а значит летит под откос плановая программа закупок 2020 года", – спрогнозировал Бирюков.

По его словам, уже через неделю сотни тысяч человек прочувствуют, что "денег нет, но вы держитесь". "Последствия будут икаться до середины весны", – подытожил Бирюков.

Остановили выплаты

Остановили выплаты

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Социальные выплаты" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Бирюков, Андрей Довгань
Темы
Социальные выплаты Госбюджет-2019 Госбюджет-2020
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
13
Смешно
3
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Треба впровадити сурову статтю за "проїдання" коштів для держчиновників! Можливість заробити для себе в них є, а відповідальності 0 ! Цикл оцінювання діяльності доцільно зробити 3 місяці. Якщо "просиджував" штани або "фестивалив" по зустрічах з бенкетами а толку для бюджету або галузі нема - нафіг з пляжу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Правда-матка Дмитро, треба потрибать в кастрюльках и похрюкать кричалки. А также перделки и сопелки. Должно помочь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Як голосували ці сотні тисяч людей? Так, як я думаю? Тоді все справедливо. Але є й добра новина. Сьогодні - не найгірший день у їхньому житті. Навіть астрологи підтверджують.:) А якби ці люди ще й статистику почитати з розумінням спромоглися...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХРЮГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги