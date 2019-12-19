Бизнес под ударом: стало известно, чем обернется приостановка выплат из бюджета Украины

Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату.

Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков в Facebook. По его словам, постановление правительства означает, что деньги есть только на пенсии, продукты для армии и зарплату бюджетникам. А вот все остальные будут ждать.

Новости Украине в 2020 году придется выплатить 400 млрд грн долгов

"И это не вопрос исключительно госорганов, под удар попали все коммерческие предприятия, которые заключили с государством договора на поставку. Продал государству хоть что-то, хоть канцтовары? Поставил продукцию? А вот деньги... подожди. Взял кредит, чтобы закупить что-то, рассчитывая на своевременную оплату? Влетаешь на проценты? Упс...", – написал Бирюков.

Он предполагает, что через несколько дней кассовый разрыв (он может достигать десятков миллиардов гривен) стабилизируют и выплаты возобновят. Но бизнесменам, которые хотят получить деньги как можно быстрее, могут предложить сделать это за "откат" в размере 5-10% от суммы платежа.

"Те платежи, которые застрянут в этом году (а такие будут и таких будет много), начнут выходить из Казначейства только в марте следующего года. Ибо в январе-феврале только защищенные статьи, ибо пролонгации взятых обязательств и все это. Эти же платежи, которые переползут на следующий год, лягут на бюджет следующего года. Добавлять в бюджет никто ничего не будет, а значит летит под откос плановая программа закупок 2020 года", – спрогнозировал Бирюков.

По его словам, уже через неделю сотни тысяч человек прочувствуют, что "денег нет, но вы держитесь". "Последствия будут икаться до середины весны", – подытожил Бирюков.

Остановили выплаты

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

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