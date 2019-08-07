США заморозили всю иностранную помощь: чего ждать Украине

Президент США Дональд Трамп заморозил выделение помощи иностранным государствам, которую давали на охрану здоровья, борьбу с наркотиками и миротворческую деятельность.

Причина в пересмотре трат по этой статье в административно-бюджетном управлении Белого дома. Письмо об этом управление отправило в Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID), сообщает "Радио свобода" со ссылкой на CNN.

Сумма финансирования, о которой идет речь, составляет от $2 до $4 млрд, сообщил представитель USAID. Административно-бюджетное управление Белого дома может предложить Конгрессу отменить выделение сумм, предусмотренных к концу финансового года в США, 30 сентября. Это зависит от реакции Госдепартамента и USAID на обращение.

Критики опасаются, что этот шаг может привести к резкому сокращению финансирования глобальных программ здравоохранения, миротворчества, контроля над наркотиками и других видов помощи, несмотря на то, что выделение этих денег одобрил Конгресс.

В частности, подобные программы США финансируют и в Украине.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год. Общая сумма помощи Украине составляет 445,7 млн долларов.

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