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1 апреля • обновлено в 20:46
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/ Рынки и компании

Денег хватит на полтора-два года: эксперт дал неутешительный прогноз для России

1.8т
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Низкая цена на нефть марки Urals, 13 долларов за баррель, повлечет за собой не только сокращение поступлений в российский бюджет, но и в Фонд национального благосостояния тоже.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский нефтяной эксперт Михаил Крутихин. По его словам, бюджет РФ сверстан из цены на нефть 42,40 доллара, что втрое больше реальной.

"Сокращение объема нефти повлечет за собой не просто сокращение поступлений в бюджет, но и в Фонд национального благосостояния тоже. Чтобы выполнять его, нужно из этого Фонда брать деньги. Бюджет сверстан из цены на нефть 42,40 доллара, что втрое больше реальной, и вся разница будет поглощаться из Фонда. Некоторые говорят, что его хватит на 6-10 лет, а некоторые, что на полтора-два года", – заверил Крутихин.

Российский рубль

Российский рубль

По его словам, из-за падения цен на нефть, сокращается размер запасов, которые можно рентабельно извлекать из земли.

"До кризиса говорили, что примерно 30% от всей оставшийся нефти в России – это рентабельная нефть, из которой можно получать прибыль. А остальной – это трудноизвлекаемая нефть. Чтобы получать из нее какую-то прибыль, компании должны иметь на выходе цены 65-85 долларов за баррель. Таких цен сейчас нет. Нефть существует, но взять ее экономически невозможно. А если цены падают, значит вместо 30%, добывать будут только 20", – подытожил Крутихин.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Михаил Крутихин заверил, что цены на нефть в ближайшие два месяца пойдут вниз из-за ценовой войны между конкурентами и поставщиками нефти.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Мировые цены на нефть Кризис в России российская экономика
Персона
Михаил Крутихин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё-таки забавное это племя, шеневмерликов. У Украины денег совсем нет. Ради кормёжки нерабов, Украина продаёт свои земли. Но это стадо дико радуется тому, что у России денег осталось всего лишь на 10 лет.
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Перемога скоро
Перемога скоро
Мой господин, ничего ты не понимаешь. У России деньги закон.чатся, она тогда развалится, а вот тогда уже у Вукраины будет столько денег, что они сами МВФ в долг давать будут. :)
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Мой господин
Мой господин
Хм,у России денег хватит на полтора-два года и тут же печатают у себя в новостях,что у селюков денег нет совсем,просто НЕТ!!
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1
Roma Roma
Roma Roma
Мой господин, мы подождём!!
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