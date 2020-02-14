Дело завода "Океан": ГПУ заподозрили в игре на пользу "слуги народа" Медяника

Офис генпрокурора заподозрили в сокрытии информации о том, вмешивался ли нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник в процесс ареста николаевского судостроительного завода "Океан".

На это могут указывать несогласованности и манипуляции в ответах госслужащих на вопросы СМИ, пишет Hubs. Издание сообщает, что в пятницу, 14 февраля 2020 г., в пресс-службе ОГПУ не смогли пояснить, почему на информационные запросы относительно дела "Океана" вместо генпрокурора Руслана Рябошапки отвечает старший прокурор группы прокуроров в уголовном производстве Сергей Гончаренко.

"Мы направили запрос еще раз. Пусть там разбираются наши коллеги, почему они так… почему они именно так ответили, я не знаю. Первый запрос еще в работе", – ответили в пресс-службе ОГПУ.

Завод "Океан"

Издание пишет, что еще 21 января 2020 г. направило генпрокурору Рябошапке первый запрос о том, присылал ли народный депутат Медяник обращение в ОГПУ относительно продажи завода "Океан", о чем это обращение, что ответила "слуге" прокуратура и какая роль в его появлении Игоря Игнатова, на основании показаний которого и было арестовано предприятие.

"5 февраля на заседании в Киевском апелляционном суде Сергей Гончаренко наотрез отказался отвечать на вопросы относительно того, что ему известно об участии Игнатова в рейдерских захватах в составе так называемой ОПГ "Капитошки". Он порекомендовал обратиться с запросом через пресс-службу. Поэтому мы опубликовали информацию о том, что ОГПУ уже полмесяца как не отвечает на наши запросы", – пишет СМИ.

6 февраля от имени Гончаренко пришел ответ на запрос о депутате Медянике. Старший прокурор написал, что в Департамент процессуального руководства в особо важных уголовных производствах обращений от Медяника не поступало.

Ответ ОГПУ

Запрос издания

Издание посчитало ответ ОГПУ неполным и подложным, поскольку не спрашивало лично Гончаренко о деловой переписке Медяника с департаментом. Поэтому 10 февраля в адрес Офиса генпрокурора редакция направила еще один запрос с детализованными вопросами о роли Медяника в данном деле и с просьбой ответить от имени Рябошапки.

"Более того, вечером, 10 февраля, в понедельник глава фракции "Слуги народа" нардеп Давид Арахамия в интервью Hubs подтвердил, что Медяник все-таки обращался в Генпрокуратуру: "ОГП арестовала завод "Океан" на основании одного из документов, который Медяник отдал". Он также рассказал о роли в деле упомянутого Игоря Игнатова и экс-главы ОПУ Андрея Богдана. Теперь, учитывая ответ пресс-службы Офиса генпрокурора нам, очевидно, придет два ответа на эти вопросы от имени Рябошапки. За что мы заранее ему благодарны", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие российские акционеры Николаевского судостроительного завода "Океан", которые довели стратегическое для Украины предприятие до банкротства, снова пытаются вернуть контроль над заводом. Для этого они оказывают давление на Генеральную прокуратуру Украины через депутатов партии власти.

В октябре 2019 народный депутат-мажоритарщик от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопрос с прокуратурой.

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