Напряжение, которое окутало политический Олимп в последние месяцы в связи с "делом Суркисов", стало тем нервным узлом, вокруг которого вертелась политика и экономика. Власть оказалась между молотом и наковальней – судебная система своими решениями фактически отнимала поэтапно у государства Приватбанк, а МВФ грозил не дать деньги, если это произойдет, пишет для UBR.ua журналист Алексей Ермоленко.

Решение Большой палаты Верховного суда по "делу Суркисов", казалось бы, поставило в этой судебной тяжбе точку и отдало победу государству. Об этом заявили чиновники структур, выступавших ответчиками, – НБУ и Минфина. Однако юристы говорят обратное: во-первых, "дело Суркисов" совсем не закрыто, во-вторых, чиновники манипулируют общественным мнением.

МАНИПУЛЯЦИИ

В ночь с понедельника на вторник Нацбанк сообщил, что Большая палата Верховного суда, которая рассматривала иск семьи Суркисов, чьи депозиты в Приватбанке были конфискованы при национализации банка, отменила решения судов низших инстанций, а значит, официально подчеркнули в НБУ, Суркисы являются связанными с Коломойским лицами, и чиновники имели полное право на конфискацию их депозитов.

Еще дальше пошел Минфин – уже в заголовке его релиза прямо сказано, что Верховный суд признал Суркисов связанными лицами. Юристы прямо говорят, что такие заявления вводят в заблуждение, ведь никакой "победы" в Верховном суде не состоялось. Старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец убежден, что чиновники манипулируют общественным мнением. С ним согласны и другие юристы.

"Распространена позиция юристов НБУ, мол, они выиграли дело. Но дело не выиграно, всего лишь решен вопрос о судебной юрисдикции, которая в принципе изначально была спорной: одни заявления подавались в административные суды, другие – в суды общей юрисдикции. Решение вообще не ставит точку в "деле Суркисов". Его передадут в суд общей юрисдикции, и оно будет рассматриваться по-новому", – прокомментировал UBR.ua управляющий партнер Suprema Lex Виктор Мороз.

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

Фактически Верховный суд ушел от ответа на вопрос, были ли Суркисы связанными с Коломойским лицами или нет, и на то есть причины. В последние месяцы на судей оказывалось сильное давление. С одной стороны, активисты связанной с экс-президентом Петром Порошенко "Демсокиры" демонстративно разместили под судом плакаты с топорами и грозили принести в банках макеты "отрубленных голов" судей. С другой стороны, давили чиновники, так как решение по Суркисам открывало дорогу подобным искам против государства на 29 млрд грн.

Большая палата могла задействовать "антиколомойский закон", однако его применение задним числом сомнительно, ведь Конституция прямо говорит, что закон не имеет обратной силы. Поэтому судьи поступили по принципу: ни нашим, ни вашим. Ввиду того, что дело могли рассматривать как административные суды, которые разбирают нарушения чиновников, так и гражданско-правовые, в чьей юрисдикции имущественные вопросы, Большая палата отменила решения низших инстанций админсудов на основании того, что, по ее мнению, оно имущественное и должно рассматриваться именно в гражданских судах.

С таким же успехом можно предположить, что если бы "дело Суркисов" изначально рассматривалось в судах общей юрисдикции и дошло до Верховного суда по этой "ветке" судебной власти, то в этом случае судьи приняли бы "обратное" решение – что оно должно быть подсудно именно админсудам.

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"На мой взгляд, во-первых, судьи продемонстрировали полную зависимость от действующей власти и фактически исполнение не норм закона, а пожеланий тех или иных политических кругов. Во-вторых, отменены решения по делам, которые рассматривались более трех лет десятками судей, которые имеют квалификация значительно выше чем те, которые пришли в Большую палату, и отмена этих решений говорит о полном провале судебной реформы", – говорит Ростислав Кравец.

ОБРАЩЕНИЕ В ЕСПЧ

Соломоново решение судей, однако, не решает проблему, а только его затягивает и усугубляет, так как теперь открывается новая проблема. Если "дело Суркисов" неподсудно админсудам, то на основании чего две их инстанции брали его на рассмотрение? Вердикт Большой палаты, таким образом, подтвердил всему миру, что в Украине настолько неграмотные судьи, что не могут определить, в чьей юрисдикции должно быть "дело Суркисов". Это открывает всем пострадавшим от приватизации Приватбанка новые возможности.

Да, говорит Кравец, обратиться в ЕСПЧ можно только после того, как дело пройдет по всем инстанциям, включая Верховный суд, который вроде бы "обнулил" процесс. Но с другой стороны, не вина истцов, что судьи первых двух инстанций, по логике Большой палаты, оказались некомпетентными. Это может дать основание параллельно запустить новые иски как в Украине через суды общей юрисдикции, так и в Европе – через ЕСПЧ.

"Я не исключаю, что Суркисы, несмотря на отсутствие конечного решения в Украине, могут параллельно обратиться в Европейский суд по правам человека, который установит отсутствие эффективной защиты прав и имущества даже без наличия конечного решения, фактически уже установленного судами", – предполагает Кравец.

Таким образом чиновники выиграли время, но не само дело. Те решения, которые уже были приняты административными судами, будут приняты судами общей юрисдикции, ведь по факту нормы права, которым пользуются украинские суды, не изменились. Более того, решения по другим вкладчикам Приватбанка, также пострадавших от его национализации, которые уже приняты гражданскими судами, стали, наоборот, более "легитимными", ведь их юрисдикцию Верховный суд уже подтвердил.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Пока идет судебная война нынешней власти из-за ошибок и нарушений прежней, стране наносится вред, который скажется не сразу. Юристы акцентируют, что иностранные партнеры интересуются "делом Суркисов", чтобы понять, насколько можно вести в Украине коммерческие дела при таком давлении на суд. При этом деньги пострадавшим вкладчикам все равно придется рано или поздно вернуть. Экономисты же обращают внимание, что инвестиционная привлекательность Украины и так существенно снизилась.

"В отношении власти и судов ничего не поменялось за последние 25 лет: кто готов к такому стилю деловой игры в Украине, тот инвестирует, кто не готов, тот давно не инвестирует. Никаких прорывов ни от прошлой, ни от нынешней власти никто не ждал. А что касается инвестиционной привлекательности Украины, то действительно ее индекс существенно упал. Но причиной этому является в первую очередь так называемый пакет "гетманцевских законов", которые существенно усложняют жизнь среднего и малого бизнеса, и компаниям, которые ведут международный бизнес", – полагает старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.