Дело Роттердам +: суд заочно разрешил задержать Вовка

Соломенский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в деле "Роттердам +" экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает "Интерфакс - Украина".

"Суд дал разрешение на его задержание", – сказал Сытник в четверг в Киеве.

По его словам, когда речь идёт о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно – об аресте.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", – пояснил директор НАБУ.

Также Сытник добавил, что по данным антикоррупционных органов, на сегодняшний день Вовк находится за границей. Он подчеркнул, что данное решение необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: "Это зависит от суда".

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