Дело "Роттердам+" окончательно превратилось в фарс, – Магера

Дело "Роттердам+", получившее благодаря громким заявлениям НАБУ большой общественный резонанс, окончательно превратилось в фарс. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Почти четыре года НАБУ играло в большую политическую игру, безуспешно ища доказательства нанесения "космических убытков" государству и потребителям", – сообщил депутат в своем блоге на сайте "Корреспондент".

Он напомнил, что законность и обоснованность формулы была подтверждена 10 украинскими и 4 международными экспертизами, выполненными как по инициативе обвинения, так и стороны защиты..

"Полтора десятка украинских и международных институтов, среди которых - Киевский НИИ судебных экспертиз и Европейская ассоциация угля, в своих выводах заявили, что формула "Роттердам+" никому не навредила, но была нужна при переходном этапе от регулируемой модели энергорынка рынка к рыночным отношениям. Беспрецедентного размаха экспертиза, проведенная отдельно по запросу СБУ, подтвердила те же результаты. К тому же, этот принцип утвердили в меморандуме Украины с МВФ при определении цены на газ", - подчеркнул он.

Сергей Магера напомнил, что инициатор фейкового дела "Роттердам+", бывший нардеп Виктор Чумак 8 сентября не явился в Высший антикоррупционный суд, куда подал жалобу на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о прекращении следствия.

"Что собирается противопоставить этим аргументам Виктор Чумак в антикоррупционном суде? Трудно представить. Но точно знаю, что отката назад к ручному регулирования цен, в угоду отдельным олигархам, не будет. На это у властей хватит политической воли", - считает С.Магера.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.