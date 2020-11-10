Дело "Роттердам+": НАБУ хочет изнасиловать систему правосудия попыткой отстранить прокурора, – адвокат

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) впервые в истории украинского правосудия пытаются через суд заменить прокурора по делу, которое они 3,5 года безуспешно расследуют.

Об этом сообщила адвокат по делу "Роттердам+" Ирина Одинец.

"Эта ситуация очень абсурдна, потому что такие полномочия детективов об отводе прокурора не предусмотрено даже действующим законодательством. В истории ВАКСа нет ни одного такого ходатайства. Более того, в Реестре решений судов Украины нет ни одного ходатайства, когда следователи просят уволить прокурора, изменить группу прокуроров", – отметила адвокат.

Одинец отметила, что в этом беспрецедентном судебном процессе против САП НАБУ преследует единственную цель – чтобы бесперспективное досудебное расследование по делу "Роттердам +" длилось как можно дольше.

По ее словам, в этом НАБУ активно способствует окружение олигарха Игоря Коломойского, чей ферросплавный завод является единственным в стране "пострадавшим" от формулы "Роттердам+".

"Я думаю, что это собственная заинтересованность НАБУ, плюс – в этой заинтересованности никто даже не сомневается – Игоря Валерьевича Коломойского, поскольку у нас НАБУ активно помогает Никопольскому заводу ферросплавов. Удовлетворяет все их ходатайства, документы у них появляются даже раньше, чем на столе прокурора. И это подтверждено уже не раз, в том числе под камеру в течение досудебных расследований", – добавила адвокат.

Напомним, что дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.