Историческое решение по ПриватБанку: суд решит дело о национализации

В четверг, 19 декабря, состоится решающее заседание в деле о национализации ПриватБанка. Если государство проиграет, банк отдадут бывшим владельцам.
Дело рассматривают в Шестом апелляционном суде Киева. НБУ и Кабмин требуют отменить решение Окружного административного суда Киева, в котором 18 апреля 2019 года признали незаконной и отменили национализацию ПриватБанка. Учреждение постановили вернуть бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Вероятность, что государство проиграет, есть и она немаленькая. Как сказал в комментарии OBOZREVATEL адвокат Ростислав Кравец, национализацию банка в 2016 году провели с грубыми нарушениями процедуры. Это дает право бывшим владельцам ее оспорить и вернуть банк.
"Если исходить из того, что решение должно быть законным, то ПриватБанк нужно признать выведенным с рынка незаконно. Если же руководствоваться политическим решением, то могут отменить определение суда первой инстанции (который признал незаконной национализацию)", – предположил возможный исход дела Кравец.
К чему готовится государство
Представители государства понимают, что могут проиграть суд. К примеру, в замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что если Украина проиграет дело, то НБУ признает ПриватБанк неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
"Отмена национализации означает отмену всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством", – рассказала она.
Впрочем, в Минфине рассчитывают, что последнее слово будет за государством. А потому готовят банк к продаже через три года.
Также в МВФ заявили, что дадут Украине новый кредит при условии, что будет принят закон, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок.
Суд по ПриватБанку
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка.
Первый зампред НБУ комментируя решение суда заявила, возвращение ПриватБанка бывшим владельцам невозможно.
Министерство финансов Украины также не согласилось с решением суда первой инстанции и готовится к подаче апелляционной жалобы.
Поддержал позицию Минфина и НБУ и премьер-министр Владимир Гройсман. По его мнению, решение о национализации будет обжаловано.
Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом. Он обратился к украинцам с предупреждением.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за судового постановления Порошенко выступил с поручениями для Министерства финансов и НБУ.
Владимир Зеленский в прямом эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о ПриватБанке, заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы банка. Он сказал: "Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".
Шестой апелляционный административный суд Киева в четверг, 19 декабря, начнет рассмотрение апелляции государства на решение об обжаловании неплатежеспособности ПриватБанка.
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