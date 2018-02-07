Дело на $5 млрд: "дочка" Газпрома разразилась угрозами в адрес ЕС

Дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 предостерегла Европейский Союз от изменений законодательства, касающегося запланированного строительства нового газопровода России в обход Украины.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я не понимаю, как будет функционировать расширение газовой директивы за пределы ЕС. Если условия ЕС приведут к негативным для нас последствиям, будет поставлен вопрос о возмещении убытков", – заявил глава проектной компании Маттиас Варниг.

По его словам, Nord Stream 2 уже инвестировал в проект 5 млрд евро, поскольку полагался на действующее европейское законодательство.

На сегодняшний день газовая директива Европейского Союза действует лишь в пределах внутренних рынков стран-участниц ЕС. В то же время Еврокомиссия требует право голоса в вопросах, касающихся газопровода.

Если предложение ЕК будет принято, то владелец газопровода не сможет одновременно быть его оператором, как в случае с Nord Stream 2.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович обратил внимание на то, как "Северный поток – 2" продвигают в ЕС.