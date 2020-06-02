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3 июня • обновлено в 00:59
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Дело на $1,5 млрд: Польша выиграла у России суд по газу, но "Газпром" подал апелляцию

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Российский "Газпром" подал апелляцию в шведский суд округа Свеа на решение Стокгольмского арбитража в пользу польской нефтегазовой компании PGNiG.

Как сказано в заявлении на сайте компании PGNiG от 2 июня, речь идет о решении Арбитража от 30 марта.

Польская сторона требовала снижения цены на российский газ и суд признал, что она действительно была завышена и не соответствует положению дел на рынке, поэтому РФ должна была рассчитать новую формулу цены.

В пресс-службе "Газпрома" рассказали, что польская сторона хочет добиться возвращения около 1,5 миллиарда долларов.

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Как писал OBOZREVATEL, в середине мая Польша отказалась продлевать соглашение с РФ, по которому по территории страны происходил транзит российского газа в Европу.

Вскоре Россия полностью прекратила поставки газа в Европу через Польшу. Причина – падение спроса и цен на сырье.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Рынок газа
Место
Польша
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