Дело "Мотор Сичи": суд признал, что интересы государства в нем не затрагиваются

Интересы государства в деле "Мотор Сичи" не затрагиваются. Это вытекает из отказа Шевченковского райсуда Киева вызывать на заседание касательно рассмотрения ходатайства об отмене ареста акций предприятия представителей ряда государственных органов.

Об этом сообщает Delo.ua, отмечая: решение было принято 14 августа судьей Щебуняевой.

Издание поясняет: во время прений адвокаты инвестора "Мотор Сичи" заявили ходатайство о вызове на заседание представителей ряда государственных органов, среди которых Офис Президента, Укроборонпром и РНБО, – в связи с тем, что "в течение последней недели Президент, Премьер-министр, Секретарь СНБО, Антимонопольный комитет и др. выразили свою позицию по защите интересов государства в АО "Мотор Сич".

"Соответственно, с целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса, существует необходимость в предоставлении всем заинтересованным лицам возможности высказать свою позицию в рамках данного уголовного дела", - аргументировали свою позицию представители инвестора.

Тем не менее, подчеркивается, судья Щебуняева отказала в удовлетворении данного ходатайства - ввиду того, что указанные госорганы "не имеют непосредственного отношения к "Мотор Сичи" и государственные интересы в рамках данного уголовного дела не затронуты". Также акцентируется: аналогичную позицию занял и прокурор, представляющий сторону обвинения.

"Адвокат инвестора усомнился в объективности судьи, посчитав подобные действия предвзятыми, и вынужден был заявить отвод суда", - подводит итоги заседания Delo.ua, параллельно отмечая, что в связи с этим оно было перенесено на 25 августа 2020 года.