"Действуют уже 100 лет": Медведев рассказал, когда США отменят санкции против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что США никогда не отменят антироссийские санкции.

Об этом он 29 марта заявил во время прямой линии с пользователями "ВКонтакте", передает "Газета.ru". По его словам, санкции действуют уже 100 лет и за это время не было "промежутка без санкций".

"Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет, во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась — Советский Союз или Российская Федерация. У нас в истории не было промежутка, когда бы этих санкций не существовало вообще", — сказал он.

Отметим: несколько часов до этого начальник Главного управления по противодействую экстремизму МВД РФ Олег Ильиных заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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