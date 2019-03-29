|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

"Действуют уже 100 лет": Медведев рассказал, когда США отменят санкции против России

2.5тЧитать материал на украинском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что США никогда не отменят антироссийские санкции.

Об этом он 29 марта заявил во время прямой линии с пользователями "ВКонтакте", передает "Газета.ru". По его словам, санкции действуют уже 100 лет и за это время не было "промежутка без санкций".

"Я могу прямо ответить: никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет, во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась — Советский Союз или Российская Федерация. У нас в истории не было промежутка, когда бы этих санкций не существовало вообще", — сказал он.

"Действуют уже 100 лет": Медведев рассказал, когда США отменят санкции против России

Новости
Лукашенко — не Медведев: коварному плану Путина предрекли провал

Отметим: несколько часов до этого начальник Главного управления по противодействую экстремизму МВД РФ Олег Ильиных заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
санкции
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
11
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна недогосударство помойка и банкрот! Украина будет воевать до полной победы если надо десятилетия!смерть росийским выплядкам окупантам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Олег
Олег
Никогда не говори никогда! Димон, вы с х.йлом не вечны!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения