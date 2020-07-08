В советских фильмах нашли правду о торговле в СССР. Фото

В советских фильмах, несмотря на цензуру, иногда показывали неприкрытую правду о реалиях торговли в то время – дефицит, блат и очереди.

Пример таких лент – "Блондинка за углом", вышедшая еще в 1984 году, то есть до перестройки, которая привычно считается "закатом" СССР. Несмотря на то, что это кино "проходное", в нём тщательно засняты подробности работы типичного советского магазина, включая подсобные помещения. И с документальной точки зрения фильм имеет большую ценность, сказано в блоге Максима Мировича в Живом Журнале.

"Первые кадры фильма показывают какой-то типовой совковый район из серых панельных девятиэтажек (в некоторых странах бывшего соцлагеря такие районы называются "блоками") – режиссёр как бы сразу даёт понять, что действие фильма будет рассказывать о типичной советской жизни, которой жили 95% рядовых советских граждан в городах", – написал блогер.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

Пока идут титры, оператор показывает место действия первой части картины советский продуктовый магазин, в котором начинаются отношения двух главных героев.

"На первых кадрах можно увидеть те самые длинные шумящие и пышущие жаром в ноги покупателей холодильники, в которые выставлялась советская "молочка". По цвету крышечек можно даже определить, что именно стоит в холодильнике – зеленые крышечки это кефир, фиолетовые – это сливки, а золотистые на переднем плане – это топлёное молоко, которое кстати было дефицитом", – рассказал Мирович.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

"Затем мы видим молодого человека, которы пришёл в советский магазин за луком, но не может его купить. Кадр примечателен ещё и тем, что на нём можно разглядеть остальной ассортимент типичного советского гастронома – какие-то консервы (один-два вида), банки с солёными огурцами, трёхлитровые баллоны с "соком", а также невероятно огромная гора капусты", – написал блогер.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

Мимо очереди в подсобку идёт грузчик с абсолютно равнодушным, отстранённым и даже где-то презрительным выражением лица. Примечательно и то, что находится на фоне – в холодильнике лежат те самые синие советские куры размером с голубя и по цене за кило то ли 2,20, то ли 2,70 – ценники сложно разобрать. Если пересчитать на средние зарплаты – то это примерно в два раза выше современной стоимости куриного филе в магазинах.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

Герои идут по подсобным помещениям магазина, и здесь ещё раз можно очень хорошо разглядеть советские магазинные подсобки — куча ящиков разных видов, куча коробок и прочего.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

"Далее мы попадаем в отдел подсобки, в котором хозяйничает мясник Рашид. Он вальяжен и раскован, так как прекрасно ощущает своё место и статус в советском обществе – к мяснику "на поклон" ходили даже всякие районные "шишки", если хотели питаться более-менее приличными частями коровьей туши, а не костями. С мясником надо было дружить, носить ему подарки, говорить комплименты", – написал блогер.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

Встречает героев брат Геннадий на крутой машине – Геннадий работает в автосервисе и тоже водит знакомства с "нужными людьми".

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

Автомобиль провожают взглядом мужички с доминошных столиков. Такие мужички были в СССР повсеместно – дядьки приблизительно от 40 до 70 и более лет, которые от безделья и общей серости жизни играли в домино за кружкой пива или чего покрепче.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

Герои выкладывают на стол "дефицит", который им удалось достать в магазине – несколько банок пива, сырокопченые колбасы, какой-то чай, ещё несколько банок и бутылок с чем-то подобным.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

"Продукты, в общем-то, достаточно банальные и доступные сейчас в абсолютно любом магазине, но надо видеть лицо матери Николая, которая спрашивает "Голубушка, откуда это всё?" с таким видом, словно увидела на столе сокровища Тутанхамона или миллион долларов. Собственно — это и есть лучший показатель "отличной жизни в настоящем СССР", – подытожил Мирович.

Реалии жизни в СССР Максим Мирович

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