В советских фильмах нашли правду о торговле в СССР. Фото
В советских фильмах, несмотря на цензуру, иногда показывали неприкрытую правду о реалиях торговли в то время – дефицит, блат и очереди.
Пример таких лент – "Блондинка за углом", вышедшая еще в 1984 году, то есть до перестройки, которая привычно считается "закатом" СССР. Несмотря на то, что это кино "проходное", в нём тщательно засняты подробности работы типичного советского магазина, включая подсобные помещения. И с документальной точки зрения фильм имеет большую ценность, сказано в блоге Максима Мировича в Живом Журнале.
"Первые кадры фильма показывают какой-то типовой совковый район из серых панельных девятиэтажек (в некоторых странах бывшего соцлагеря такие районы называются "блоками") – режиссёр как бы сразу даёт понять, что действие фильма будет рассказывать о типичной советской жизни, которой жили 95% рядовых советских граждан в городах", – написал блогер.
Пока идут титры, оператор показывает место действия первой части картины советский продуктовый магазин, в котором начинаются отношения двух главных героев.
"На первых кадрах можно увидеть те самые длинные шумящие и пышущие жаром в ноги покупателей холодильники, в которые выставлялась советская "молочка". По цвету крышечек можно даже определить, что именно стоит в холодильнике – зеленые крышечки это кефир, фиолетовые – это сливки, а золотистые на переднем плане – это топлёное молоко, которое кстати было дефицитом", – рассказал Мирович.
"Затем мы видим молодого человека, которы пришёл в советский магазин за луком, но не может его купить. Кадр примечателен ещё и тем, что на нём можно разглядеть остальной ассортимент типичного советского гастронома – какие-то консервы (один-два вида), банки с солёными огурцами, трёхлитровые баллоны с "соком", а также невероятно огромная гора капусты", – написал блогер.
Мимо очереди в подсобку идёт грузчик с абсолютно равнодушным, отстранённым и даже где-то презрительным выражением лица. Примечательно и то, что находится на фоне – в холодильнике лежат те самые синие советские куры размером с голубя и по цене за кило то ли 2,20, то ли 2,70 – ценники сложно разобрать. Если пересчитать на средние зарплаты – то это примерно в два раза выше современной стоимости куриного филе в магазинах.
Герои идут по подсобным помещениям магазина, и здесь ещё раз можно очень хорошо разглядеть советские магазинные подсобки — куча ящиков разных видов, куча коробок и прочего.
"Далее мы попадаем в отдел подсобки, в котором хозяйничает мясник Рашид. Он вальяжен и раскован, так как прекрасно ощущает своё место и статус в советском обществе – к мяснику "на поклон" ходили даже всякие районные "шишки", если хотели питаться более-менее приличными частями коровьей туши, а не костями. С мясником надо было дружить, носить ему подарки, говорить комплименты", – написал блогер.
Встречает героев брат Геннадий на крутой машине – Геннадий работает в автосервисе и тоже водит знакомства с "нужными людьми".
Автомобиль провожают взглядом мужички с доминошных столиков. Такие мужички были в СССР повсеместно – дядьки приблизительно от 40 до 70 и более лет, которые от безделья и общей серости жизни играли в домино за кружкой пива или чего покрепче.
Герои выкладывают на стол "дефицит", который им удалось достать в магазине – несколько банок пива, сырокопченые колбасы, какой-то чай, ещё несколько банок и бутылок с чем-то подобным.
"Продукты, в общем-то, достаточно банальные и доступные сейчас в абсолютно любом магазине, но надо видеть лицо матери Николая, которая спрашивает "Голубушка, откуда это всё?" с таким видом, словно увидела на столе сокровища Тутанхамона или миллион долларов. Собственно — это и есть лучший показатель "отличной жизни в настоящем СССР", – подытожил Мирович.
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Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что, кроме самых простых продуктов, денег мало на что хватало.
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Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".
Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.
Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.
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Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.
"Колбаса по 2,20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.
В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2,20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.