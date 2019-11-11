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11 ноября • обновлено в 12:20
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Даже в IT: в налоговой рассказали о новшестве с кассовыми аппаратами для ФЛП

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Пользоваться кассовыми аппаратами в Украине будут обязаны даже те физлица-предприниматели, которые не работают с наличкой. Например, сотрудники IT-сферы.

Об этом сообщил руководитель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в эфире "24 канала". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Что касается третьей группы: действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе в случае перечисления с банковского счета на банковский счет надо применять РРО (регистраторы расчетных операций – Ред.)", – сказал Верланов.

Ранее предполагалось, что РРО должны будут использовать только ФЛП, которые работают с наличными деньгами.

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По словам руководителя ГНС, если предпринимателю через терминал перевели какую-то сумму (например, 1000 гривен), то эту операцию нужно будет фискализировать. "Кассовый чек выпускается в электронной форме. Отправлять его никуда не нужно. Нужно будет просто фискализировать эту операцию", – сказал Верланов.

Даже в IT: в налоговой рассказали о новшестве с кассовыми аппаратами для ФЛП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Нардеп от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа заверила, что ФЛП не пострадают от нововведений о кассовых аппаратах.

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Тема
Налоги в Украине
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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