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"Даже Россия не признает": в Крыму пожаловались на "черную метку"

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Жители аннексированного Крыма жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой".

Об этом пишут блогеры в соцсетях, сообщает сайт "Крым. Реалии". По их словам, весь цивилизованный мир воспринимает партнеров из Крыма как жителей тоталитарной Северной Кореи или Сирии.

"Крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать доступ жителям стран и территорий, находящихся под санкциями США. В список включили и Крым. Кроме полуострова, попали Куба, Иран, Северная Корея и Сирия", - пишет в Twitter КРЫМский Бандеровец.

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С ним соглашается автор аккаунта "Оккупированный Крым": "Блокировка ресурсов в сети стала проблемой для фрилансеров в Крыму,дело не в VPN: снять деньги можно только в Украине либо на россии, блокируются аккаунты на сайтах разработчиков привязанные к крымским адресам, рос.банковские счета блочат после работы с обменниками крипты".

Люди отмечают, что не хотят работать с аннексированным полуостровом и авиакомпании. К примеру, в июне 2019 года перелеты в Крым оказались недоступны в сервисе Skyscanner - одной из крупнейших систем поиска авиабилетов.

Более того - санкций боится даже российский бизнес.

"В Крыму на шестом году пребывания в родной гавани (с) так и нет никаких услуг мобильных операторов, доступных остальным гражданам (и не гражданам) России, нет возможности производить некоторые взаимодействия с банками (для них порой требуется личное присутствие в офисе, коих в Крыму нет)", – написал на Facebook Юрий Йогансон.

Крым

Крым

EurAsiaDaily

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Армянска в аннексированном Россией украинском Крыму снова пожаловались на проблемы со здоровьем из-за катастрофической экологической обстановки в городе.

А на курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
санкции
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