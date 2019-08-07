"Даже Россия не признает": в Крыму пожаловались на "черную метку"

Жители аннексированного Крыма жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой".

Об этом пишут блогеры в соцсетях, сообщает сайт "Крым. Реалии". По их словам, весь цивилизованный мир воспринимает партнеров из Крыма как жителей тоталитарной Северной Кореи или Сирии.

"Крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать доступ жителям стран и территорий, находящихся под санкциями США. В список включили и Крым. Кроме полуострова, попали Куба, Иран, Северная Корея и Сирия", - пишет в Twitter КРЫМский Бандеровец.

С ним соглашается автор аккаунта "Оккупированный Крым": "Блокировка ресурсов в сети стала проблемой для фрилансеров в Крыму,дело не в VPN: снять деньги можно только в Украине либо на россии, блокируются аккаунты на сайтах разработчиков привязанные к крымским адресам, рос.банковские счета блочат после работы с обменниками крипты".

Люди отмечают, что не хотят работать с аннексированным полуостровом и авиакомпании. К примеру, в июне 2019 года перелеты в Крым оказались недоступны в сервисе Skyscanner - одной из крупнейших систем поиска авиабилетов.

Более того - санкций боится даже российский бизнес.

"В Крыму на шестом году пребывания в родной гавани (с) так и нет никаких услуг мобильных операторов, доступных остальным гражданам (и не гражданам) России, нет возможности производить некоторые взаимодействия с банками (для них порой требуется личное присутствие в офисе, коих в Крыму нет)", – написал на Facebook Юрий Йогансон.

Крым. Ватники немного о пользе санкций поговорили: "В Крыму нет нормальных мобильных операторов, банков, ТЦ, сетевых магазинов и т.д. И никогда не будет, ибо по факту мы сами по себе болтаемся. Даже крымской карты Мир нет в базах банков россии"... pic.twitter.com/fRLPmsNCau — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22 липня 2019 р.

А смешно крымчане в родную гавань влезли!

Уборщицей не берут в РФ!

А то секреты уборки хохлам еще продаст! pic.twitter.com/bcVSlwHjon — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 29 травня 2019 р.

Крым. "Теперь необходимо убирать любую информацию о Крыме": AliExpress уже несколько недель отказывает крымчанам в покупках, ничего при этом не объясняя, но специалисты говорят, что все дело в полезных санкциях. Купить все-таки можно, но достаточно сложно https://t.co/tk2Pdwofl9 pic.twitter.com/s7xxDy70Ip — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 липня 2019 р.

Крым EurAsiaDaily

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Армянска в аннексированном Россией украинском Крыму снова пожаловались на проблемы со здоровьем из-за катастрофической экологической обстановки в городе.

А на курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

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