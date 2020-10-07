Давление по делу "Роттердам +" не повлияет на работу ВАКС, – спикер суда

Высший антикоррупционный суд Украины поддержал судью Екатерину Широкую после обид и публичных угроз со стороны активиста Виталия Шабунина относительно ее решения по делу "Роттердам +".

Об этом заявила судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко в комментарии изданию "Закон и Бизнес".

"Сегрегация судей ВАКС, нападки на отдельных судей, откровенные оскорбления и попытки влияния информационным давлением не повлияют на эффективность работы учреждения как целостного организма правосудия. Каждый судья, независимо от фамилии, осуществляет свою деятельность независимо, беспристрастно, с соблюдением стандартов верховенства права и на основании действующего законодательства", – отметила судья.

Она отметила, что в уголовном производстве по формуле "Роттердам +" правосудие зависело исключительно от того материала, орган досудебного расследования представил суду.

"Мы не прекращаем подчеркивать, что ВАКС не является структурным подразделением Национального антикоррупционного бюро или Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Нельзя забывать, что суд является органом правосудия, который имеет присущие ему функции и задачи. И это абсолютно логично и обоснованно, когда, осуществляя судебный контроль на стадии досудебного расследования, следователь судья не соглашается со следователем или прокурором, отказывает в удовлетворении ходатайства и приводит мотивы такого отказа в принятом судебном решении", – отметила судья-спикер.

Судья Екатерина Широкая, которая 24 сентября вынесла решение о законности постановления прокурора САП о закрытии дела "Роттердам +" в комментарии изданию отметила, судьи ВАКС несмотря на провокации со стороны отдельных активистов принимают решения в соответствии принципами уважения прав и свобод человека, верховенства права и справедливости .

"Судьи ВАКС независимы в принятии судебных решений и оставаться такими несмотря на негативное, а иногда провокационное отношение отдельных лиц к деятельности суда [...] Мы же с коллегами намерены в дальнейшем работать в том же режиме, руководствоваться принципами уважения прав и свобод человека, верховенства права и справедливости", – отметила она.

Напомним, 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал законным решение САП о закрытии дела "Роттердам +".

В тот же день глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин опубликовал оскорбления и угрозы в адрес судьи Широкой, которая приняла соответствующее решение.

Дело "Роттердам +" закрыто 27 августа 2020 из-за отсутствия состава преступления. Такое решение САП приняла после получения финальной экспертизы СБУ, не подтвердила убытки или ущерб от действия формулы.