Украина только вошла в экономический кризис и скоро увидит результаты потерь. Выбраться из него может помочь индустриализация страны.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал украинский бизнесмен и уже популярный блогер Алексей Давиденко, подтвердив, что самый большой удар пришелся по мелкому и среднему бизнесу.

"Среди своих друзей я вижу, что часть бизнеса закрылась навсегда. И это не только рестораны. Фирмы, мелкие цеховые производства. Снятие частичных ограничений не тянет за собой естественное восстановление всего. Те, кто не смогли продержаться два месяца, закрылись, многие отказались от помещений, потому что им арендодатели не сняли аренду. Помещения освободили, они оттуда выехали и уже в них не въедут", – рассказал Давиденко.

Алексей Давиденко Взгляд

По его словам, часть таких предприятий сможет восстановится, но понесет потери.

"Да, я считаю, что в экономический кризис мы только вошли, а результаты потерь мы увидим обязательно, и это будет продолжаться в течение всего лета, как минимум", – отметил бизнесмен.

Отвечая на вопрос, хватит ли у государства профессионализма, чтобы помочь подняться малому бизнесу, Давиденко ответил: "Сказать честно, я думаю, что у государства не хватит денег. Что такое помощь власти? Она измеряется деньгами".

Блогер считает, что сегодня страна не готова к тому, чтобы поддержать все слои бизнеса. Но при этом он назвал период коронавирусного кризиса идеальным моментом для того, чтобы "запустить какой-то глобальный процесс". При этом он предложил свой вариант для преодоления экономического спада.

"Я, например, считаю, что глобальный процесс – это индустриализация страны. Это создание в каждой области индустриальных парков, промышленных, где за одну гривну отдавали бы в долгую аренду землю для производственных предприятий малых и средних форм собственности. Да, сегодня это бы ничего не дало, кроме начала рабочих мест для строителей, для инсталяторов и так далее. Но с разницей в год нам бы это дало сумасшедший приток рабочих мест и реально начало индустриализации, то есть украинского производства", – подчеркнул Давиденко.

Как он отметил, с помощью такого шага через два-три года страна смогла бы преодолеть кризис.

"Мы бы вышли победителями, хотя бы с точки зрения собственного производства. А если мы сейчас раздадим условно по тысяче гривен на поддержание штанов, то не создадим ничего и просто проедим эти деньги", – подитожил бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Давиденко заявил о крупной кибератаке на его компанию из-за ряда разгромных материалов о спекуляциях Офиса президента на средствах защиты.