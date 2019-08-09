Дания устроила "подарок" Путину с газопроводом в обход Украины: озвучены убытки

Российский "Газпром" потеряет более $740 млн из-за задержек при строительстве "Северного потока - 2". Причина - в позиции Дании, которая блокирует работы в своих территориальных водах.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся у них документ.

"Согласно письму, которое получил Reuters, работа по третьему варианту прокладки газопровода повлечет за собой задержку запуска проекта на срок до 8 месяцев и дополнительные расходы еще в 660 млн евро ($740 млн)", – сказано в новости.

По данным агентства, оператор проекта Nord Stream AG 2 отказался комментировать конкретные цифры, добавив, что задержка в несколько месяцев повлечет затраты в несколько сотен миллионов евро.

Против строительства газопровода выступают США, Дания, Польша и страны Балтии. Они опасаются роста зависимости Европы от российского газа.

Укладка газопровода в море nord-stream.com

Как сообщал OBOZREVATEL, "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход транзитных стран (в том числе Украины). Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва рассчитывает запустить газопровод до конца 2019 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Нацбанк Украины уже заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

При этом неожиданно союзником Украины в газовой войне с РФ выступила Дания. Там отказались давать разрешение на прокладку части трубопровода, которая проходит по их территориальным водам. В Дании заявили, что опасаются за экологичность проекта.

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