Дания пойдет на уступки? Россия сделала смелое заявление по "Северному потоку-2"

В России надеются, что им удастся до конца 2019 года достроить "Северный поток-2" и сдать его в эксплуатацию.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ТАСС. "На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пять недель. Поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", – сказал он.

При этом Миллер отметил, что решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.

К слову, Россия рассчитывает, что им удасться договориться с Данией по прокладке "Северного потока-2".

"Мы ожидаем положительного решения, так как нет никаких оснований для того, чтобы был получен отказ. По сути, идет затягивание процесса", – цитирует агенство слова главы Минэнерго РФ Александра Новака.

"Северный поток-2"

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

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