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20 сентября • обновлено в 12:58
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Дания пойдет на уступки? Россия сделала смелое заявление по "Северному потоку-2"

1.5т Читать материал на украинском

В России надеются, что им удастся до конца 2019 года достроить "Северный поток-2" и сдать его в эксплуатацию.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ТАСС. "На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пять недель. Поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", – сказал он.

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При этом Миллер отметил, что решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.

К слову, Россия рассчитывает, что им удасться договориться с Данией по прокладке "Северного потока-2".

"Мы ожидаем положительного решения, так как нет никаких оснований для того, чтобы был получен отказ. По сути, идет затягивание процесса", – цитирует агенство слова главы Минэнерго РФ Александра Новака.

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.

  • Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.

  • В апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

  • В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

  • При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

  • Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

  • Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по газопроводу "Северный поток-2".

  • Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук считает, что Дания не даст разрешения на строительство, и России придется сооружать "Северный поток-2" в обход ее территорий.

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Тема
Северный поток-2
Персоны
Алексей Миллер Александр Новак
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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