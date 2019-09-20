Дания пойдет на уступки? Россия сделала смелое заявление по "Северному потоку-2"

В России надеются, что им удастся до конца 2019 года достроить "Северный поток-2" и сдать его в эксплуатацию.
Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ТАСС. "На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пять недель. Поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", – сказал он.
При этом Миллер отметил, что решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.
К слову, Россия рассчитывает, что им удасться договориться с Данией по прокладке "Северного потока-2".
"Мы ожидаем положительного решения, так как нет никаких оснований для того, чтобы был получен отказ. По сути, идет затягивание процесса", – цитирует агенство слова главы Минэнерго РФ Александра Новака.
"Северный поток-2"
Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" могут не достроить до конца 2019 года из-за мощной позиции США против завершения проекта.
Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе.
В апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.
В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.
При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.
Оператор "Северного потока - 2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.
Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по газопроводу "Северный поток-2".
Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук считает, что Дания не даст разрешения на строительство, и России придется сооружать "Северный поток-2" в обход ее территорий.
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