Дания нанесла удар по РФ: вместо "Северного потока-2" разрешение выдали другому газопроводу

Дания, которая ранее отказала в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" и запросила дополнительную экспертизу, выдала первое разрешение на прокладку другого газопровода Baltic Pipe.
"Компания Baltic Pipe получила первые административные решения для реализации проекта в Дании. 12 июля 2019 года Датское агентство по охране окружающей среды приняло два экологических решения, касающихся расположения берегового трубопровода", – сообщили на официальном сайте проекта.
ГТС Украины
Телеканал 24
Этот газопровод будет доставлять газ из Норвегии в Польшу и может стать альтернативой российскому голубому топливу. Поляки за год используют около 15 млрд куб. м. Сейчас больше 10 млрд кубов им поставляет российский "Газпром". Однако контракт с ним заканчивается в 2022-м, до этого времени они планируют построить газопровод Baltic Pipe.
Планируемая мощность газопровода – 10 млрд куб. м в год. Этого объема достаточно для того, чтобы полностью отказаться от "Газпрома".
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте, предусматривающий усиление требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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