Дания нанесла удар по РФ: вместо "Северного потока-2" разрешение выдали другому газопроводу

Дания, которая ранее отказала в выдаче разрешения на строительство "Северного потока-2" и запросила дополнительную экспертизу, выдала первое разрешение на прокладку другого газопровода Baltic Pipe.

"Компания Baltic Pipe получила первые административные решения для реализации проекта в Дании. 12 июля 2019 года Датское агентство по охране окружающей среды приняло два экологических решения, касающихся расположения берегового трубопровода", – сообщили на официальном сайте проекта.

ГТС Украины Телеканал 24

Этот газопровод будет доставлять газ из Норвегии в Польшу и может стать альтернативой российскому голубому топливу. Поляки за год используют около 15 млрд куб. м. Сейчас больше 10 млрд кубов им поставляет российский "Газпром". Однако контракт с ним заканчивается в 2022-м, до этого времени они планируют построить газопровод Baltic Pipe.

Планируемая мощность газопровода – 10 млрд куб. м в год. Этого объема достаточно для того, чтобы полностью отказаться от "Газпрома".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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