Дания нанесла удар по "Газпрому": в "Нафтогазе" опровергли российские фейки

Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод и запросила дополнительную информацию об экологическом влиянии от такой стройки.

При этом информация государственного информационного агентства России о том, что "Северный поток-2" якобы пройдет в обход Дании и что якобы последняя страна не отказывала "Газпрому", не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в ответ на сообщение российского агентства ТАСС .

"Поясняем. В августе 2018-го россияне подали заявку на так называемый "альтернативный маршрут", который должен пролегать "северо-западнее" от датского острова Борнхольм, за пределами территориальных вод Дании. Российская пресса радостно сообщила, что "Газпром" обошел Данию. Вчера датчане сказали, что продолжают рассматривать маршрут "в пределах территориальных вод" Дании (с ним отдельная история), а также запросили у "Газпрома" отчет по оценке воздействия на окружающую среду для маршрута на "юго-востоке" острова", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Северный поток-2" Факты

Отметим, что в российском издании ТАСС утверждают: Дания не отказывала "Газпрому" в строительстве "Северного потока-2" в обход своей территории. Ранее российские СМИ утверждали, что "СП-2" будет построен в обход Дании. Оба сообщения, как отмечают в "Нафтогазе", не соответствуют действительности.

Друзі, ми не перший рік живемо в умовах "розіп‘ятих хлопчиків" та снігурів, дискримінованих за мовною ознакою. Перевіряймо інформацію. pic.twitter.com/aikSs1Wits — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 28 березня 2019 р.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Газпром отримав чергову відмову Данії щодо маршруту "Північного потоку-2" — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 березня 2019 р.

Роз‘яснюємо.У серпні 2018 р росіяни подали заявку на так званий "альтернативний маршрут",який мав би пролягати*північно-західніше* від данського острову Борнхольм, за межами територіальних вод Данії. Російська преса радісно при цьому повідомила, що Газпром обійшов Данію(скрін1і2) — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 28 березня 2019 р.

Цікаво, що останній момент є у англійській версії новини (скрін 3), але у російській версії на тому ж ресурсі (скрін 4) чомусь не згадується. Як і той факт, що про північно-західний маршрут вже й мови нема. Про що ми, власне, і казали 😊 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 28 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!