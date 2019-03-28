|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Дания нанесла удар по "Газпрому": в "Нафтогазе" опровергли российские фейки

3.1тЧитать материал на украинском

Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод и запросила дополнительную информацию об экологическом влиянии от такой стройки.

При этом информация государственного информационного агентства России о том, что "Северный поток-2" якобы пройдет в обход Дании и что якобы последняя страна не отказывала "Газпрому", не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в ответ на сообщение российского агентства ТАСС .

"Поясняем. В августе 2018-го россияне подали заявку на так называемый "альтернативный маршрут", который должен пролегать "северо-западнее" от датского острова Борнхольм, за пределами территориальных вод Дании. Российская пресса радостно сообщила, что "Газпром" обошел Данию. Вчера датчане сказали, что продолжают рассматривать маршрут "в пределах территориальных вод" Дании (с ним отдельная история), а также запросили у "Газпрома" отчет по оценке воздействия на окружающую среду для маршрута на "юго-востоке" острова", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

Факты

Новости
Противодействие Германии можно остановить: дипломат назвал возможное решение по ''Северному потоку-2''

Отметим, что в российском издании ТАСС утверждают: Дания не отказывала "Газпрому" в строительстве "Северного потока-2" в обход своей территории. Ранее российские СМИ утверждали, что "СП-2" будет построен в обход Дании. Оба сообщения, как отмечают в "Нафтогазе", не соответствуют действительности.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Дания нанесла удар по "Газпрому": в "Нафтогазе" опровергли российские фейки

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2ГазпромНАК "Нафтогаз"
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
4
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Дания отказала России в "альтернативном маршруте" "Северного потока-2" в обход ее территориальных вод ???????? Каим образом Дания может отказать в использовании нейтральных территорий в том числе акваторий Непонятно. Кроме того судя по тому что " Вчера датчане сказали, что продолжают рассматривать маршрут "в пределах территориальных вод" Дании ".. Выходит что чэргова укропэрэмога оказалась очередной дристней в шаровары
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Петр
Иванов Петр
"Дания нанесла удар по "Газпрому". Вы чё совсем охренели со своими идиотскими заголоаками? Из текста следует, что Дания прогнулась перед Газпромом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Пойду замачивать тряпку, чувствую скоро пригодится алюминиевые хлестать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения