Дали на реакцию 24 часа: Гончарук объявил о прорыве в борьбе с рейдерством

Государственные органы должны реагировать на жалобы по поводу случаев рейдерства на протяжении 24 часов.

Об этом по итогам заседания правительства объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграм-канале. Он сообщил, что правительство утвердило прядок приема жалоб от людей и бизнеса.

"Мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов", – написал Гончарук.

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