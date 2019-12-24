Главная Новости
24 декабря • обновлено в 16:24
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Дали на реакцию 24 часа: Гончарук объявил о прорыве в борьбе с рейдерством

598
Читать материал на украинском

Государственные органы должны реагировать на жалобы по поводу случаев рейдерства на протяжении 24 часов.

Об этом по итогам заседания правительства объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграм-канале. Он сообщил, что правительство утвердило прядок приема жалоб от людей и бизнеса.

Новости
Попали в немилость: СМИ узнали о тотальных чистках Зеленского в Кабмине

"Мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов", – написал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Рейдерство" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Рейдерство
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги