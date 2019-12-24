Дали на реакцию 24 часа: Гончарук объявил о прорыве в борьбе с рейдерством

Государственные органы должны реагировать на жалобы по поводу случаев рейдерства на протяжении 24 часов.
Об этом по итогам заседания правительства объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграм-канале. Он сообщил, что правительство утвердило прядок приема жалоб от людей и бизнеса.
"Мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов", – написал Гончарук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине собираются ввести электронные доверенности. Их будут подтверждать электронной цифровой подписью (ЭЦП). В некоторых случаях это поможет защищаться от рейдерства.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что проблему рейдерства в Украине реально устранить в течение месяца.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине.
Дубилет заявил, что проблема борьбы с рейдерством является надуманной и решается изменениями ряда законодательных актов.
Ранее Дубилет заявил, что для защиты от рейдерства хотят также по СМС оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах.
Верховная Рада приняла закон о борьбе рейдерством в сельском хозяйстве. Он призван защитить как имущество фермеров, так и собранный урожай.
18 декабря в Украине открыли Офис противодействия рейдерству. В него может обратиться каждый человек, чьи права собственности нарушили.
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