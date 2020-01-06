Cколько платят в Apple: компания опубликовала зарплаты Тима Кука и рядовых сотрудников

Больше всего в Apple зарабатывает гендиректор Тим Кук. Его месячный оклад составляет $250 тыс. плюс многочисленные бонусы. Рядовой сотрудник компании в среднем зарабатывает $4,7 тысячи в месяц.

Об этом говорится в опубликованном компанией финансовом отчете. Всего Кук получил более $11,5 млн в виде заработной платы за 2019-й. Другие члены руководства компании имеют оклад в три раза ниже, однако более высокие бонусы.

Сколько платят в Apple

Кук также получил более 800 тыс. и расходы на обеспечение безопасности в размере 457 тыс. Однако это всего лишь небольшая часть дохода главы компании. Он владеет почти 848 тысячами акций Apple, рыночная стоимость которых оценивается в $254 млн. Только в 2019-м за счет своих акций он получил $113 млн.

Тим Кук positime.ru

"Годовая базовая зарплата для мисс Адамс, г-жи Арендс, г-на Маэстри и г-на Уильямса остались в размере $1 млн. Годовой базовый оклад г-на Кука остался на уровне $3 млн", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году темпы роста реальной зарплаты в Украине составят около 10%.

С 1 января 2020-го впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси.

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