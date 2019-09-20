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20 сентября • обновлено в 11:30
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/ Рынки и компании

Cкандального Микитася выгнали из "Укрбуда": что произошло

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Крупнейшая строительная компания "Укрбуд" сменила руководителя. Президента корпорации Максима Микитася выгнали из занимаемой должности. Официальную причину в компании не называют, однако, по информации OBOZREVATEL, после целого ряда скандалов и лишения места в парламенте Мыкытась стал "неработоспособным".

Так, официально гендиректор "Укрбуд Девелепмент" Олег Майборода сообщил: Мыкытась вышел из бизнеса и больше не является владельцем компании. "Подробности разглашать не могу, но на строительные процессы это негативно не повлияет. После летнего снижения темпов, работы на всех площадках набирают обороты", – пояснил он.

Президент "Укрбуд" и нардеп Максим Микитась

Президент "Укрбуд" и нардеп Максим Микитась

kp.ua

Максим Мыкытась за последние несколько месяцев был уличен в целом ряде скандальных застроек и сомнительных выигрышей на тендерах. Сейчас же, по информации OBOZREVATEL, он также потерял влияние на органы местной власти, лишился покровителей в правоохранительных органах. После череды таких ударов Максим Мыкытась якобы стал злоупотреблять алкоголем и рассорился с бывшими партнерами в "Укрбуде".

Напомним, Микитась пришел на должность президента государственной корпорации "Укрбуд" в 2010-м. С того момента он фактически "приватизировал" государственную компанию и начал играть по своим правилам.

Связанные с чиновником компании выигрывали тендеры на ремонт школ, строительство Шулявского моста, и даже умудрились построить высотку на месте райотдела полиции. Однако после смены власти и скандальных обличений ситуация кардинально изменилась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Также сообщалось, что Киевская администрация выдала компании с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

  • Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговой области в связи угрозами в адрес главы одной из ОТГ Сергея Пинчука.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
скандалы строительство
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Titarev Oleg
Titarev Oleg
Вот только там ведь не один Микитась мутил,, Дела,, там если хорошо капнуть такие фамилии всплывут, всему своё время...
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