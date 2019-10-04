"Чудом нас спасли!" В Крыму высмеяли "победу" над санкционным сыром

Жители аннексированного Крыма высмеяли местную "власть", которая как о героическом подвиге отчиталась об уничтожении партии санкционного сыра.

"АХТУНГ! Гардемарины спаслись ЧУДОМ! В Севастополе пресекли незаконную продажу сыров немецкого и литовского производства – "прокуратура". В ходе проверки выяснилось,что сыры "Дорблю" и "Джугас" продавались в магазине "Скворцово"в Балаклавском районе", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Она опубликовала переписку крымчан по этому поводу.

"Какой ужас! Огромное спасибо, что стоите на страже населения от качественных и натуральных продуктов. Только химия, только хардкор", – иронизирует Константин Киселев.

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Ему отвечает Андрей Бурбонов: "Прямо спасители человечества, что бы ми без них делали. Защитили нас от Джюгаса, ж*пой своей прикрыли. Матросовы прям".

В целом люди произошедшему не радуются. "Лучше наше производство прикройте, а их разрешите! А то наш ешь и не поймешь – то ли сыр съел, то ли ластик школьный", – возмутился Александр Томик.

На это ему ответила Яна Яковенко: "Тогда вы будете сравнивать продукты с "санкционными" и что делать? Орать? А то будет жрать рашинский Китай? Политика плешивого алчная и подлая!".

RoksolanaToday&Крым25%

АХТУНГ!

Гардемарины спаслись ЧУДОМ!

В Севастополе пресекли незаконную продажу сыров немецкого и литовского производства-"прокуратура"

В ходе проверки выяснилось,что сыры "Дорблю" и "Джугас" продавались в магазине "Скворцово"в Балаклавском районе. pic.twitter.com/aLziHQNxk3 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму загорелся военный ракетный катер "Шуя".

Жители аннексированного Крыма с ужасом обсуждают "меры безопасности" в виде трехметровых заборов и колючей проволки, которыми обнесли вокзал Симферополя.

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