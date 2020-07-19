Чтобы гособлэнерго стали привлекательными для инвесторов, должны быть приняты RAB-тарифы, – Сенниченко

"Чтобы государственные облэнерго стали привлекательным инвестиционным продуктом и были приватизированы, должны быть предсказуемые правила и приняты RAB-тарифы", - рассказал Дмитрий Сенниченко, глава Фонда Госимущества в интервью Економической Правде.

Глава Фонда Госимущества отмечает, что для того, чтобы приватизация гособлэнерго сдвинулась с мертвой точки в 2020 году нужны предварительные условия и они начали выполняться. Речь идет о создании инвестиционной привлекательности облэнерго.

Сенниченко говорит, что для этого необходимо принятие НКРЭКУ RAB-тарифов и создание предсказуемых правил для инвесторов:

"Приватизация облэнерго должна сдвинуться, наконец-то, в 2020 году, мы прикладываем к этому все усилия. Для этого нужны предварительные условия, которые наконец-то начали выполняться.Чтобы облэнерго стали привлекательным инвестиционным продуктом, должны быть предсказуемые правила, должны быть приняты RAB-тарифы".

Напомним раннее, экономист Владислав Иноземцев, отмечал что без перехода на стимулирующий тариф эти активы государственных облэнерго будут очень дешевыми: "Если методология RAB реализуется, общая рыночная стоимость государственных предприятий возрастает. Если государство решит продать их, оно сможет получить в 10 раз больше денег, чем в нынешних условиях", – говорит эксперт.

Международный центр налогов и инвестиций (ІТІС) отмечал, что инвестиционно привлекательными условиями RAB будет определение ставки доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и отсутствие разделения активов компаний на "старые" и "новые".