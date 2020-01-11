Главная Новости
11 января • обновлено в 15:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Что в Украине подешевело в 2019 году: в НБУ рассказали о ценах

279
Читать материал на украинском

По итогам 2019 года в Украине подешевели автомобили, одежда и электроника. Зато взлетели цены на услуги нотариусов, кабельное телевидение, медицину и мобильную связь.

Об этом говорится в отчете НБУ, который был опубликован в пятницу, 10 января. Там подвели итоги, на какие товары и услуги цены в прошлом году снизились, а на какие выросли сильнее всего.

Новости
Как будут расти цены в Украине в 2020 году: в НБУ дали прогноз

Что в Украине подешевело

В 2019 году снизились цены на непродовольственные товары, которые или импортированы, или имеют высокую долю импорта в себестоимости:

  • автомобили;

  • одежда, обувь;

  • бытовая техника и электроника;

  • мебель, товары личной гигиены, бытовая химия и фармацевтическая продукция (повышения не было или оно было несущественным);

  • из продуктов питания – рис, оливковое и подсолнечное масло (цены были даже ниже, чем в 2018 году).

В Украине подешевели автомобили

В Украине подешевели автомобили

Что подорожало умеренно

Подорожали, но не слишком сильно, большинство продуктов питания, которые имеют большую степень обработки:

  • макаронные и кондитерские изделия;

  • мясные и молочные продукты;

  • рыба и морепродукты;

  • чай, соки;

  • из услуг – те, цены на которые имеют тесную привязку к курсу валют: аренда жилья, кинотеатры и интернет, рестораны и кафе, стоматологические и туристические услуги.

Цены в Украине

Цены в Украине

Что подорожало очень сильно

Значительными темпами в Украине в 2019 году выросла стоимость услуг. Причина в том, что на них был стабильно высокий спрос, а бизнесу пришлось повышать зарплаты сотрудникам.

  • финансовые и нотариальные услуги;

  • кабельное телевидение;

  • образование;

  • мобильная связь;

  • услуги парикмахерских, гостиниц, медицинских учреждений.

На что еще менялись цены

  • Цены на сырые продукты питания росли умеренно (или снижались). Так, упали цены на большинство овощей (кроме картофеля). Несущественно поднялись цены на мясо, а курятина была даже дешевле, чем в 2018 году. Высокими темпами дорожали только некоторые продукты – яблоки, картофель, гречка (из-за меньшего урожая).

  • Снизились цены на газ для населения (благодаря их снижению на европейских рынках). Стоимость электроэнергии за год не изменилась, а алкоголь, холодная вода и канализация подорожали умеренно. Сильно подорожали сигареты.

  • Цены на топливо снизились на 8,2% (в 2018 году поднялись на 9,1%).

Цены на топливо упали

Цены на топливо упали

Цены в Украине

Цены в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси.

"Укртелеком" с января 2020 года повысит плату на услуги стационарной телефонной связи на 18-24 грн (20-24%).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Рост цен в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Рост цен в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги