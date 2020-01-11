Что в Украине подешевело в 2019 году: в НБУ рассказали о ценах

По итогам 2019 года в Украине подешевели автомобили, одежда и электроника. Зато взлетели цены на услуги нотариусов, кабельное телевидение, медицину и мобильную связь.

Об этом говорится в отчете НБУ, который был опубликован в пятницу, 10 января. Там подвели итоги, на какие товары и услуги цены в прошлом году снизились, а на какие выросли сильнее всего.

Что в Украине подешевело

В 2019 году снизились цены на непродовольственные товары, которые или импортированы, или имеют высокую долю импорта в себестоимости:

автомобили;

одежда, обувь;

бытовая техника и электроника;

мебель, товары личной гигиены, бытовая химия и фармацевтическая продукция (повышения не было или оно было несущественным);

из продуктов питания – рис, оливковое и подсолнечное масло (цены были даже ниже, чем в 2018 году).

В Украине подешевели автомобили

Что подорожало умеренно

Подорожали, но не слишком сильно, большинство продуктов питания, которые имеют большую степень обработки:

макаронные и кондитерские изделия;

мясные и молочные продукты;

рыба и морепродукты;

чай, соки;

из услуг – те, цены на которые имеют тесную привязку к курсу валют: аренда жилья, кинотеатры и интернет, рестораны и кафе, стоматологические и туристические услуги.

Цены в Украине

Что подорожало очень сильно

Значительными темпами в Украине в 2019 году выросла стоимость услуг. Причина в том, что на них был стабильно высокий спрос, а бизнесу пришлось повышать зарплаты сотрудникам.

финансовые и нотариальные услуги;

кабельное телевидение;

образование;

мобильная связь;

услуги парикмахерских, гостиниц, медицинских учреждений.

На что еще менялись цены

Цены на сырые продукты питания росли умеренно (или снижались). Так, упали цены на большинство овощей (кроме картофеля). Несущественно поднялись цены на мясо, а курятина была даже дешевле, чем в 2018 году. Высокими темпами дорожали только некоторые продукты – яблоки, картофель, гречка (из-за меньшего урожая).

Снизились цены на газ для населения (благодаря их снижению на европейских рынках). Стоимость электроэнергии за год не изменилась, а алкоголь, холодная вода и канализация подорожали умеренно. Сильно подорожали сигареты .

Цены на топливо снизились на 8,2% (в 2018 году поднялись на 9,1%).

Цены на топливо упали

Цены в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси.

"Укртелеком" с января 2020 года повысит плату на услуги стационарной телефонной связи на 18-24 грн (20-24%).

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