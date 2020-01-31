"Что-то пошло не так": жители Донецка честно сказали, как им живется

Подавляющее большинство жителей захваченного террористами Донецка признались, что за последний год их жизнь стала хуже.

Об этом свидетельствует анонимный опрос, проведенный в сообществе "Донецк как на ладони", в котором приняли участие более 5600 человек.

Почти 59% людей (более 3300 человек) сказали, что жить на неподконтрольных территориях стало еще хуже. У 22% жизнь никак не изменилась, и чуть более 6% заметили улучшения. Еще примерно 5% сообщили, что уехали из "ДНР" на заработки или сменили место жительства.

Примерно 7% из участвовавших в голосовании указали, что не живут в "ДНР".

Опрос жителей Донецка

"Что-то пошло не так, как говорят российские пропагандисты", – написал в своем Telegram-канале блоге Анатолий Штирлиц, который обратил внимание на этот опрос.

Боевики "ДНР" LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал