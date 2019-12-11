Что сделали в США еще 100 лет назад, а в Украине боятся: как "Голос" продолжает губить страну

В Украине несколько народных депутатов от фракции "Голос" предложили запустить "параллельный импорт" медикаментов и фактически отменить контроль за качеством части лекарств. И это в ситуации, когда до половины всех медикаментов на рынке – пустышки, которыми невозможно вылечиться.

В то время как развитые страны еще сто лет назад ввели жесткий контроль за качеством, новая Верховная Рада наоборот предлагает впустить на рынок лекарства из стран третьего мира без каких-либо проверок.

OBOZREVATEL разобрался, почему в США президент Теодор Рузвельт ввел жесткий контроль за медикаментами, а его родственник Франклин Рузвельт усилил надзор, и в том числе благодаря этому стал единственным президентом, который занимал свой пост более двух сроков, а Украина до сих пор остается свалкой для некачественных препаратов.

Рецепт Рузвельта: как США стали успешными, а Украина "пасет задних"

Лауреат Нобелевской премии Теодор Рузвельт еще в 1900-х начал преобразовывать экономику своей страны. Он в 1906-м подписал в качестве президента акт под названием Pure Food and Drug Act. Ввел требование к качеству медикаментов и продуктов, создал целый пул контролирующих органов. И это более 100 лет назад! В Украине же до сих пор не одна из властей не создала эффективного механизма контроля, а сейчас уже в новой Раде предлагают его практически отменить.

Этот акт действует и спустя более 100 лет, а США считаются страной с одной из самых совершенных систем контроля. Чтобы продавать медикаменты американцам, нужно провести целый ряд исследований, доказать, что это не "фуфломицин", а препарат с действующим веществом. А если на рынок и попадает подделка, то цена такого бизнеса – штрафы на миллионы долларов.

Регулятор FDA (создан благодаря пакту Рузвельта) несколько лет назад оштрафовал компанию “Ранбакси”(индийский фармацевтический гигант) на 500 млн долларов (!) за то, что они продавали некачественные препараты. В Украине же контроль за лекарствами практически отсутствует, а штраф в 500 млн долларов кажется космическим.

Дальний родственник Теодора Франклин Рузвельт в 1930-х расширил полномочия регулятора – FDA с того момента отвечает за состояния здоровья всей нации. Они могут забирать лицензии, штрафовать, а при нарушении закона – обращаться в правоохранительные органы против предпринимателей

Действующая Верховная Рада, которая пришла под лозунгами "политика по-новому", действует ровным счетом наоборот. Развитые страны ввели контроль еще 100 лет назад, а в Украине и сейчас нет достаточного присмотра, а теперь же предлагают вовсе развязать руки фармацевтам.

Как уже писал OBOZREVATEL, двое депутатов от фракции "Голос" зарегистрировали законопроект о параллельном импорте. Проще говоря, если в Индии изготовляют лекарственный препарат, который уже сертифицирован в Украине, его могут доставлять без каких-либо проверок и продавать украинцам.

Смысл якобы в том, чтобы снизить цены. Сами парламентарии очень бурно отреагировали на критику их законопроекта, хотя документ отправили на доработку в профильном комитете. Мол, это все фармацевтическая мафия, которая боится конкурентов. Реально же проблема не только в ценах, а и в качестве. По разным оценкам в Украине до 50% некачественных лекарств. Если вы заболели и пошли в аптеку, вместо настоящего лекарства вам могут впихнуть мел.

Обеспечить контроль за качеством обязано государство. Это одно из первых его задач. Но если в США еще Теодор Рузвельт пришел к выводу, что своих граждан нужно защищать от вредных продуктов и лживых лекарств, то в Украине же до сих пор не видят ценности в здоровье нации.

В бюджете на проверку препаратов заложили всего лишь 3 млн грн! Это ничтожная сумма, которой не хватит даже на избирательную верификацию. Хотя, как показал рецепт Рузвельта, тщательная проверка может не только спасти жизни пациентов, но и пополнить бюджет. Высокие штрафные санкции могут полностью компенсировать расходы на работу контролирующих органов и проведение экспертиз.

Чему Украине стоит научиться у Рузвельтов

Государство обязано обеспечивать безопасность своих граждан. И это не только бюджет на оборону, но и качественная медицинская система, контроль продуктов питания, медикаментов.

В свое время американский президент Франклин Рузвельт сотворил экономическое чудо – создал капитализм с человеческим лицом. Он внес изменения в Трудовой кодекс, обеспечив права работающих. Наладил новый договор между предпринимателями, при котором все согласились платить достойную зарплату и не экономить на своих сотрудников.

Ответственный бизнес – главное, что удалось создать четырежды президенту США. Сейчас разные экономические школы дискутируют о том, насколько удачной была его политика, в чем были недостатки и все ли стоило делать так, как было сделано.

Некоторые рецепты уже потеряли свою актуальность – появились новые технологии, изменились рынки, подходы к торговле и т.д. Но главный рецепт, который все еще может использовать Украина, состоит всего из несколько составляющих:

государство обязано контролировать бизнес, следить за тем, чтобы потребители получали безопасную продукцию;

бизнес должен понимать свою социальную ответственности, а сотрудники не должны работать за копейки;

инвестировать нужно в строительство дорог, создание инфраструктуры – это создаст рабочие места, позволит развиваться промышленности.

И если новая власть вместо того, чтобы усугублять и так плачевную ситуацию, посмотрит на опыт тех, кто уже давно прошел путь преобразования, возможно, и Украина сможет получить своего "Рузвельта", который навсегда войдет в историю страны.

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