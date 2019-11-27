Что грозит Коломойскому: адвокат объяснил последствия громкого заявления НБУ

Бывший владелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский, которого НБУ публично обвинил в давлении, заказных материалах и атаке "титушек", может выйти сухим из воды.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал адвокат Ростислав Кравец. По его словам, заявление правления НБУ о давлении со стороны Коломойского не будет иметь для него никаких последствий.

"Все заявления, которые делает руководство НБУ, остаются голословными. Та же аренда парковок перед главным офисом ПриватБанка никем и ничем не запрещена. Хочет их "Приват" или НБУ арендовать – пусть арендуют. А то, что Никопольский ферросплавный завод захотел парковку взять тебе – так, а в чем проблема? Поэтому, это мнение исключительно руководства Национального банка и юридических последствий оно не несет", – отметил Кравец.

Коломойского обвинили в давлении на НБУ и "Приват"

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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