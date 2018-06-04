Что делать, если работодатель не оформляет на работу: последствия

На сегодняшний день у украинцев есть только один способ борьбы с работодателями, которые не оформляют своих работников официально.

"При приеме на работу сотрудник должен написать заявление на имя директора предприятия. На этом заявлении директор ставит отметку о том, что он либо дает согласие на прием на работу, либо отказывает", - заявил в комментарии OBOZREVATEL адвокат Олег Бойко.

Новости СМИ предостерегли последствиями нелегального трудоустройства за границей

"После этого, в случае приема сотрудника на работу с ним заключают трудовой договор. До тех пор, пока трудовой договор не подписан, работник не числится в штате и в принципе не считается сотрудником данной компании", - заявил эксперт, отметив при этом, что в таком случае сотрудник рискует не получить оплату за свой труд.

"По сути, если работник не был официально оформлен и работодатель не выплатил ему обещанное денежное вознаграждение уже нет никакого смысла обращаться в правоохранительные органы. Все, что можно посоветовать украинцам - это не начинать работу в компаниях, где им отказывают в официальном трудоустройстве. Дело в том, что потом будет крайне сложно доказать, факт сотрудничества с работодателем, если нет никаких документальных подтверждений", - заявил адвокат.

Адвокат уточнил, что без официального трудоустройства работник не получает никакого соцобеспечения, также не делает отчислений в Пенсионный фонд.

Украинцы должны задуматься о своем будущем на пенсии – отказаться от работы без оформления, следить за тем, чтобы работодатель платил взносы и налоги и изменить подход к занятости. По оценкам Института демографии, в ближайшие 10 лет средняя продолжительность стажа может сократиться на 3 года. Пенсионная реформа должна подтолкнуть украинцев уже в молодом возрасте задуматься над тем, как заработать на пенсию. Долгие перерывы в работе, "серая занятость", нелегальные заработки за границей – все это лишает шанса выйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что правительство ввело квоты для работников в возрасте от 45 лет, чтобы обеспечить их рабочими местами.