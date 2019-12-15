Что будет с ценами на газ в Украине: названы два сценария

Цена на газ для населения в Украине с 1 января может значительно снизиться в случае успеха переговоров о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам энергетики Иван Надеин, комментируя обещания президента РФ Владимира Путина сделать Украине газовую скидку на 25%. По его мнению, в вопросе цен на газ для Украины есть оптимистический и пессимистический сценарий.

"Учитывая переговоры и информацию, что компромисс по газу может быть найден, озвучено, что цена газа может быть на 25% ниже рыночной в Европе. Можно прогнозировать, что на январь цена может еще упасть", – заявил Надеин.

Эксперт напомнил, что в декабре "Нафтогаз" объявил о снижении на 12,7% цены на газ для населения и теплокоммунэнерго (защищенных потребителей).

"Это уже почти на 20% ниже, чем цена была в такой же период прошлого года. Если "голая" цена (без учета транспортировки и НДС – ред.) будет ниже 4 тыс. грн за тысячу кубометров – это может быть оптимистический сценарий", – спрогнозировал он.

При этом Надеин отметил, что если с 1 января не будет транзита российского газа, то это "отразится на европейской цене на газ, соответственно, отобразится уже на февральской цене на газ для украинцев".

По его словам, Украина борется за рыночное прозрачное ценообразование на рынке газа, а "не искусственное, не административное, не как воля одного человека".

"Так сегодня формируется цена в Европе – есть биржи, соответственно спросу и предложению формируется цена. Это самое справедливое ценообразование. Но рынок на уменьшение пропозиции отреагирует, рыночные законы экономики не отменяются в ценообразовании на газ", – подчеркнул эксперт.

"Если у нас продолжен транзит, то есть скидка на 25% от того, что мы сегодня покупаем в Европе. Эта скидка может быть ретранслирована конечному потребителю в цене на газ... Есть все предпосылки говорить, что цена может снизиться. Этот сценарий сегодня фактически прописан, и все на него начинают ориентироваться. Даже сегодняшнее снижение цены для населения, которое сделал "Нафтогаз", уже является свидетельством того, что идет позиция на нереволюционный сценарий с 1 января", – заключил Надеин.

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин на переговорах в Париже 9 декабря намекнул украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна может получить 25% скидку на газ.

В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости подписания 10-летнего контракта на транзит газа, а не краткосрочного, как настаивает РФ. Также он поднял вопрос о выплате Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Зеленский отметил, что Украина готова получить с России долг газом.

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