Что будет с ценами на бензин в Украине: озвучен прогноз до конца года

До конца года в Украине будет наблюдаться подорожание бензина. Уровень цен на топливо на заправках будет зависеть от двух основных факторов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, первый фактор – курс национальной валюты, а второй – цена нефтепродуктов на границе.

"Нам обещали в этом году в соответствии с законом про государственный бюджет на 2018 год средний курс 29,2 грн за доллар. Это значит, что до конца года, вполне возможно, мы получим 30 грн за доллар. Каждая лишняя гривня в курсе - это примерно 70 копеек в цене бензина. Можно посчитать влияние этого фактора", - объяснил эксперт.

Второй фактор, по словам Рябцева – стоимость нефтепродуктов на границе. Он отметил, что сейчас нефтяные котировки вышли на максимум с 2014 года.

"Это значит, что цены на нефтепродукты на границе в ближайшее время будут расти. И каждый процент роста – это еще 10 копеек стоимости бензина", - заявил он.

"Общий тренд идет на возрастание. Это означает, что будут дорожать нефтепродукты на границе по той пропорции, которую я назвал. Каждый процент на границе - плюс 10 копеек на заправках приблизительно через 2 недели", - добавил эксперт.

Рябцев также рассказал, как подорожание бензина скажется на общем уровне инфляции.

"Не стоит преувеличивать влияние топливной составляющей на все продукты перерабатывающей промышленности. Если говорить о себестоимости этих продуктов, то топливная составляющая – от 5% до 15%. Это не только бензин, но и, например, газ. Поэтому те, кто, например, говорят о необходимости повышать стоимость проезда вдвое, откровенно спекулируют на повышении цен на топливо", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, рост цен на топливо фиксируется в Украине с конца августа из-за существенного ослабления гривни.