Что будет с тарифами на газ и чего требует МВФ: в НБУ раскрыли детали

Международный валютный фонд (МВФ) для подписания новой кредитной программы настоятельно рекомендует Украине открыть рынок земли, принять сбалансированный бюджет на 2020 год, также принять "ряд законопроектов" (в том числе о незаконном обогащении).

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава НБУ Яков Смолий, который на данный момент находится на переговорах с кредиторами в Вашингтоне. "Среди основных вопросов на переговорах - принятие ряда законопроектов, которые были предварительно обсуждены, бюджет 2020 года, вопрос рынка земли", – отметил Смолий.

Вопросы Приватбанка и тарифов на газ на переговорах не затрагивались. "Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", - пояснил Смолий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.

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