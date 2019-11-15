Что будет с курсом доллара в Украине: появился прогноз на неделю

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 18 ноября, зафиксируется в пределах 24,2 грн/$. В пятницу, 18 октября, валюта стоила 24,41 грн.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс американской валюты может немного опуститься.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн", – сказал Иосуб.

Эксперт отметил, что на этой неделе доллар продолжает заметно снижаться, несмотря на завершившийся аукцион по размещению ОВГЗ. "Это означает, что предложение валюты на рынке устойчиво превышает спрос на нее, и наблюдаемое укрепление гривны имеет фундаментальный, а не спекулятивный характер. Возможно, свою роль играют достаточно благоприятные перспективы новой программы с МВФ", – добавил Иосуб.

Курс доллара в Украине зафиксируется в пределах 24,2 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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