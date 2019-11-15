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15 ноября • обновлено в 09:59
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Что будет с курсом доллара в Украине: появился прогноз на неделю

1.1т
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Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с 18 ноября, зафиксируется в пределах 24,2 грн/$. В пятницу, 18 октября, валюта стоила 24,41 грн.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс американской валюты может немного опуститься.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн", – сказал Иосуб.

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Эксперт отметил, что на этой неделе доллар продолжает заметно снижаться, несмотря на завершившийся аукцион по размещению ОВГЗ. "Это означает, что предложение валюты на рынке устойчиво превышает спрос на нее, и наблюдаемое укрепление гривны имеет фундаментальный, а не спекулятивный характер. Возможно, свою роль играют достаточно благоприятные перспективы новой программы с МВФ", – добавил Иосуб.

Курс доллара в Украине зафиксируется в пределах 24,2 грн/$

Курс доллара в Украине зафиксируется в пределах 24,2 грн/$

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Тема
Курс валют
Персона
Вадим Иосуб
Место
Украина
Теги
курс валют доллар
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