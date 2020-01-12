Сколько будет стоить доллар в Украине: появился неожиданный прогноз курса

Курс доллара в Украине в ближайшую неделю, начиная с понедельника, 13 января, может установиться на уровне 24,2−24,5 грн. В субботу, 11 января американская валюта стоит 24,18 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил аналитик Вадим Иосуб. По его расчетам, курс американской валюты может немного подняться.

"В краткосрочной перспективе доллар еще может продолжить умеренный рост, а в долгосрочной – гривня имеет все шансы вернуться к укреплению. На ближайшую неделю мы ожидаем повышения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках – на уровне 24,2−24,5 грн", – сказал Иосуб.

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

По итогам 2019 года в Украине подешевели автомобили, одежда и электроника. Зато взлетели цены на услуги нотариусов, кабельное телевидение, медицину и мобильную связь.

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